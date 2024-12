Bucaramanga: Hoy abre sus puertas el centro comercial Único

Bucaramanga

Un nuevo centro comercial abre sus puertas en el área metropolitana de Bucaramanga. Se trata de Único, el centro comercial que funcionará bajo el formato de outlets ofreciendo más 100 almacenes de marcas nacionales e internacionales con descuentos todo el año hasta del 50%.

Katherine Arredondo, coordinadora de comunicaciones de Único, aseguró que este viernes 6 de diciembre desde las 10 de la mañana se pone en funcionamiento el centro comercial que está ubicado en el barrio Fontana (calle 103 con carrera 16).

“Estamos listos para abrir las puertas en Bucaramanga luego de 9 meses de construcción. Tendremos grandes marcas que durante todo el año tendrán descuentos, este es un centro comercial de outlets, rebajas y de espacios verdes, plazoleta de comidas y 700 parqueaderos que serán gratuitos”, dijo Arredondo.

Algunas de las marcas que estarán en Único Outlet Bucaramanga:

Ela, Naf Naf, Vélez, Quest, Studio F Man, Studio F, Skechers, Totto, American Eagle – Outfitters, Gef, Adidas, Tiendas D1, Reebok, Miniso, Todo Al 50%, Levis, Mussi, Puma, Tennis, Alkomprar, Casalins, Dollar City, Seven Seven, Bosi, Spring Outlet, Comodisimos, Bata, Ragged, Kan Can, Fuera De Serie, Solo Kukos, MicLittle Mic, Lili Pink, Roott + Co, Sport Zone, Calzacosta, Leonisa, Stop Jeans, Calzado Bucaramanga, Gino Passcalli, Koaj, Offcorss, Elegant Home, Surtitodo, Smart Fit, Ostu, Calzatodo, RiflePat, Primo, Moma, Arena, Kfc, Drive, Pizza Chilangos/Chiflas, Movies, OutletSt Even.

El centro comercial se construyó sobre 50 mil metros cuadrados, 700 parqueaderos gratuitos y 100 tiendas de grandes marcas con presencia a nivel mundial que ofrecerán descuentos.

Bucaramanga es la octava ciudad en donde Único abre sus puertas:

Los Centros Comerciales tipo Outlet ya hacen presencia en Cali, Barranquilla, Dosquebradas, Pasto, Yumbo, Villavicencio y Neiva, y desde hoy viernes 6 de diciembre en Bucaramanga.