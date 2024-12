Villa Corelca, en Cartagena, completó tres días sin energía por daño de un transformador

Cartagena

Como una “tortura” calificaron los habitantes del barrio Villa Corelca, sur de Cartagena, la situación que están padeciendo con la empresa Afinia, filial del grupo EPM que presta el servicio de energía en el departamento de Bolívar.

Únete al canal de alertas de Caracol Radio Cartagena en WhatsApp

Esta comunidad considerada “eléctricamente subnormal” completó tres días sin energía eléctrica a raíz del daño de un transformador durante un aguacero que cayó en la tarde del domingo. Como condición para restablecer el fluido, la compañía pidió a los afectados reunir 13 millones de pesos, recursos que permitirán cubrir los gastos necesarios de instalación de un nuevo transformador de distribución.

Durante la emisión del Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, algunos vecinos manifestaron que son aproximadamente 40 viviendas afectadas donde residen niños, adultos mayores e incluso personas que tienen un tratamiento especial de hospitalización en casa, quienes obligatoriamente necesitan el servicio de energía eléctrica para sus cuidados médicos.

“Mi esposo Ramón Díaz necesita urgentemente que se restablezca el servicio de energía porque tiene oxígeno y los alimentos todos deben ser licuados. Ahora que estamos sin luz me las he ingeniado bastante para que su salud no se complique. En las noches a veces intenta ahogarse y temo por lo que pueda pasar si continúa esta situación”, expresó María Hernández, afectada.

Afinia dice que tenemos una deuda con ellos lo cual es falso. Pactamos con la empresa pagar 30 mil pesos mensuales por ser un barrio subnormal y ahora están diciendo que les debemos. En estos días he pedido a algunos vecinos de otra calle que me regalen luz con un cable para poder dormir”, aseveró María Cassiani, otra de las habitantes de Villa Corelca afectada.

Es el barrio subnormal con el consumo más elevado: Afinia

A través de un comunicado, Afinia confirmó que a través de su equipo de Cobros ha iniciado acercamientos con los líderes de Villa Corelca, debido a que es una comunidad eléctricamente subnormal de Cartagena que registró uno de los mayores consumos de energía en noviembre.

Durante este período, Villa Corelca alcanzó un consumo de 250.202,95 kWh, posicionándose como el barrio eléctricamente subnormal con el consumo más elevado. Sin embargo, el recaudo fue apenas de $12.212.626, lo que según la empresa, refleja un desequilibrio financiero significativo. De los 1.067 clientes facturados, únicamente 357 realizaron algún abono a su factura.

“Esta comunidad cuenta con 6 transformadores eléctricos, pero ha registrado en los últimos años un exceso de consumo, impulsado en gran medida por la proliferación de equipos de alto consumo, como aires acondicionados. A pesar de esta realidad, muchas familias en la zona declaran su intención de pagar montos muy por debajo de su consumo real, en algunos casos apenas alrededor de $20.000, lo que resulta insuficiente para cubrir incluso los costos operativos, expresó Afinia.

Para abordar esta situación, Afinia manifiesta que ha establecido mesas de trabajo con los líderes comunitarios, buscando acuerdos que permitan a los usuarios cubrir los $13 millones de pesos necesarios para instalar un nuevo transformador de distribución en la comunidad.