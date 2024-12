Jueves 5 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío en la última semana, tres mujeres han muerto en accidentes de tránsito en las vías de ese departamento, la última víctima una enfermera en motocicleta.

el siniestro vial se presentó ayer sobre las 11:30 a.m. en la vía que conduce de Armenia hacia La Tebaida, donde perdió la vida una mujer que fue identificada como Ana María Jiménez Valencia de 29 años de edad

Las autoridades de policía de carreteras atendieron el hecho y presuntamente un micro sueño hizo que la mujer perdiera el control de su motocicleta de placas hsj27g e impactará contra un poste de energía sufriendo ella un trauma craneoencefálico severo y perdiendo la vida al instante.

Sobre la mujer se conoció que venía de cumplir lo que fue su último turno como auxiliar de enfermería en el hospital San Juan de Dios de Armenia, centro hospitalario que lamentó mediante un comunicado oficial la muerte de la joven quien será recordada como una profesional que fue dedicada y comprometida con su labor.

El otro accidente de tránsito se presentó en la mañana de ayer miércoles 4 de diciembre hacia las 8:30 a.m., donde se vieron involucradas dos motocicletas y un vehículo particular, esto sucedió en la vía que de Calarcá comunica al departamento del Valle del Cauca, por el sector de la penitenciaría Peñas Blancas.

El secretario de Gobierno de la Villa del cacique, Mario Castaño, reportó que una mujer quien conducía una de las dos motocicletas sufrió trauma craneoencefálico y se encuentra en la Clínica del Café mientras que las otras dos personas que resultaron levemente heridas fueron trasladadas al hospital La Misericordia en Calarcá.

Agregó que una de estas dos personas un hombre de 53 años resultó herida por quemadura de pólvora durante La alborada del pasado primero de diciembre y siendo también sujeto de comparendo por violar la norma de prohibición de uso de pólvora

Los siniestros viales en este corredor vial no han pasado desapercibidos durante el año, por lo que el secretario de Gobierno de Calarcá, Mario Castaño, también mencionó que se buscará desde la administración municipal, una mesa de diálogo con INVIAS buscando que se instalen unos reductores de velocidad.

La Policía del Quindío capturó en el barrio Guayacanes 2 del municipio de La Tebaida, un hombre por el delito de violencia intrafamiliar.

El capturado agredió tanto física como verbalmente a su abuela que fue trasladada a un centro asistencial para recibir la atención necesaria, tras la agresión presentada.

Los uniformados adelantaron las diligencias correspondientes en este caso de violencia intrafamiliar, recordando la importancia de denunciar cualquier forma de violencia de manera oportuna.

La Policía Nacional recuerda que se encuentra habilitada la línea nacional 155 y el número celular 3177138846 para casos en el departamento del Quindío, los cuales son atendidos por la Patrulla Púrpura.

No para el escándalo por los reclamos de contratistas y proveedores que prestaron servicios en la construcción de la Clínica Avidanti al norte de Armenia porque desde hace seis meses nos les cancelan los servicios, prestados donde hay más de 300 personas afectadas y las deudas superan los 4000 millones de pesos.

En las últimas horas una de las firmas socias de este proyecto estamos hablando de Márquez y Fajardo promotora integral de proyectos S.A.S y Zonata Construcciones S.A.S a través de un comunicado dieron claridades frente a las denuncias y los hechos

En primer lugar, lamentaron los hechos ocurridos en la tarde de 3 de diciembre del 2024 relacionados con la falta de pago a contratistas, proveedores y a Zonata Construcciones, respecto del proyecto Clínica Avidanti Armenia

Agregan que “Márquez y Fajardo promotora integral de proyectos S.A.S y Zonata Construcciones S.A.S durante el desarrollo del proyecto Clínica Avidanti Armenia, NO ha administrado, NO ha dispuesto y NO ha pagado suma alguna de dinero a los contratistas y proveedores durante la ejecución del proyecto. Adicionalmente NO es el titular o beneficiario del activo”

En el documento indican “ZONATA CONSTRUCCIONES S.A.S como gerente del proyecto Clínica Avidanti Armenia, ha realizado todas las gestiones y trámites para que sean pagadas las sumas de dinero adeudadas a los contratistas, proveedores y a Zonata construcciones, exponiendo los graves perjuicios económicos que se están causando

En otro punto señalan que “es importante resaltar que los hechos ocurridos NO tienen relación con el edificio contiguo, ZONATA CENTRO MEDICO y NO afectan el desarrollo del mismo.

Finalmente, en el comunicado expresaron “tomaremos las acciones legales necesarias en conjunto con los proveedores y contratistas que permitan resolver esta situación y lograr el pago todos los afectados por parte TC LATAM S.A.S como beneficiario y titular del activo que se encuentra en el fideicomiso Clínica Armenia cuya vocera y administradora es Alianza Fiduciaria S.A.

En video grabado por un ciudadano quedó en evidencia el robo del que fue víctima un hombre en el sector de los puentes de la Cejita entre las carreras 18 y 19 en Armenia por parte de dos hombres al parecer habitantes en situación de calle que se llevan sus objetos de valor luego el forcejeo y salen como si nada.

Comerciantes del sector aseguran que la zona es un peligro no solo para las personas y peatones sino para los negocios ya que al internar ingresar vandalizan puertas, candados, cerraduras de varios locales del sector, piden presencia permanente de las autoridades.

En una rápida reacción de la secretaria de gobierno de Armenia y la Policía fueron ubicados los dos delincuentes y recuperado el celular robado en ese sector de la ciudad.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adelantó el Primer Curso de Formación Especializada, orientado a promover mecanismos de justicia restaurativa, en Armenia, Quindío.

Julio Velasco, líder del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes del Bienestar Familiar indicó que es el final de un ciclo de tres años que venía adelantando el Consejo Superior de la Judicatura junto con el Bienestar Familiar. El objetivo es ir modificando el paradigma de una justicia retributiva por una restaurativa, garantizando los derechos de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley”, expresó

Tres jóvenes que se acogieron al principio de oportunidad estuvieron presentes contando su historia y presentando su experiencia “Café para la vida”, como parte de su proceso de reinserción social. Así mismo, dieron testimonio del impacto que la justicia restaurativa ha tenido en sus vidas. Actualmente el ICBF en Quindío atiende a 850 adolescentes y jóvenes en diferentes modalidades del Sistema de Responsabilidad Penal, buscando impactar de manera positiva las vidas de los infractores a través de un nuevo modelo de justicia restaurativa.

Personas en condición de discapacidad en Armenia denuncian que las EPS no cumplen no solo con la entrega de medicamentos sino con los elementos adecuados como silla de ruedas para mejorar su calidad de vida.

El secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón. explicó que se necesita conocer más de cerca los casos y los medicamentos solicitados, pues muchas veces depende de demoras en los componentes que contienen algunos medicamentos.

Por último, el secretario de Salud departamental, explicó hablando específicamente de casos de personas discapacitadas, se está trabajando en expedir las certificaciones de discapacidad en algunos municipios del departamento, para que cualquier particular acceda.

En el municipio de Génova en el Quindío, las autoridades declararán la emergencia por las afectaciones de las lluvias debido a la gran cantidad de derrumbes y caída de puentes por la creciente de ríos que tiene en jaque más de 50 familias

Buses armenia ilumina la ciudad con espíritu navideño y solidaridad y por eso ha transformado sus vehículos en verdaderos escenarios móviles de la Navidad.

Omar Aristizábal, gerente de buses Armenia explicó que Este año, quince de sus buses han sido decorados con luces, motivos navideños y colores festivos, llevando alegría y entusiasmo a los usuarios y ciudadanos de Armenia, Quindío.

Además de esta iniciativa visual, la compañía ha lanzado una campaña solidaria con el propósito de entregar regalos en esta navidad a poblaciones vulnerables de la ciudad.

Esta acción busca fortalecer el espíritu comunitario, involucrando a sus colaboradores, usuarios y aliados estratégicos en la recolección de donaciones. Omar Aristizábal nos cuenta.

El segundo encuentro de territorios y experiencias hoteleras tendrá lugar en Calarcá.

El municipio de Calarcá, Quindío, será el escenario de un importante encuentro hotelero organizado en colaboración por la alcaldía de Calarcá, recursos de Fontur y Cotelco capítulo Quindío, reunirán a expertos, empresarios y representantes del sector turístico en el corazón del Paisaje cultural cafetero.

El evento, diseñado para fortalecer la industria hotelera y turística, pretenden destacar la riqueza cultural, ambiental y patrimonial de la región, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

A través de paneles, talleres y mesas de trabajo, los asistentes exploraran estrategias para promover un turismo sostenible y de alta calidad, al respecto Valeria Montero Palacio directora de COTELCO capitulo Quindío.

El presidente del comité de ganaderos del Quindío, Giovanni Galindo representante del eje cafetero ante Fedegán elegido en Congreso Nacional Ganadero en la ciudad de Barranquilla, y que fue elegido en representación de la ganadería de los tres departamentos del Eje Cafetero ante esta importante institución para el periodo 2024 - 2026.

Así mismo el ganadero quindiano José Heriberto Vargas fundador de la empresa “Casa Agropecuaria Andaquíes fue condecorado con la Gran Cruz al Mérito Hernán Vallejo Mejía, por su visión y compromiso con el desarrollo de una ganadería de excelencia contribuyendo con una genética de alta calidad y prácticas sostenibles

Avanza en Bogotá el congreso nacional cafetero, donde el gerente de la Federación German Bahamon manifestó que los buenos precios del grano deben estar acompañados de una buena producción para que haya rentabilidad en el sector.

convenios Zasca busca potenciar emprendimientos de economía agroindustrial en el Quindío con miras a exportación

La estrategia ZASCA nace del Ministerio de comercio industria y turismo a través de Innpulsa Colombia, en alianza con las cámaras de comercio de Manizales y Armenia y SENA.

El centro de reindustrialización busca asistir y capacitar a empresarios que principalmente buscan desarrollar lácteos y café por lo que las capacitaciones están enfocadas en la parte técnica conocimientos empresariales y desarrollados que buscan el crecimiento de esas empresas de manera integral.

Durante el encuentro nacional de competitividad se destacó del Quindío en temas de agroindustria y proyectos de economía popular.

En deportes, El patinador Juan Diego Yepes fue elegido como el Acord de Oro, deportista del año 2024 por parte de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, Quindío.

Así mismo entregaron el Acord de plata para el ciclista Diego Pescador, y el Acord de Bronce para el atleta Camilo Redondo.

Caribbean Storm Coffee perdió el segundo partido de los playoffs o semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto 2024, al caer por marcador de 97 A 71 a Toros del Valle en el coliseo del café de Armenia, ahora la serie se traslada a la ciudad de Cali.

Hoy jueves 5 de diciembre estará en la universidad del Quindío, uno de los goleadores del Deportes Quindío, Daniel Tilger que brindará un espacio de diálogo junto con entrenadores de escuelas de formación deportiva del departamento, en torno a la importancia de acercar los niños al deporte a través del juego, esto será a las 5 p. m. en el auditorio de la facultad de Ciencias Agroindustriales

