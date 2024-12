Martes 3 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Los contratistas y proveedores afectados por el incumplimiento en el pago de los trabajos y/o servicios prestados en la construcción de una clínica en Armenia denuncian que les adeudan 4000 millones de pesos

Estamos hablando de la clínica Avidanti construida sobre la avenida centenario al norte de Armenia por parte de varios empresarios y contratistas que desde hace 6 meses les deben los pagos a estas empresas y contratistas y nadie les responde

Uno de los afectados le relató a Caracol Radio que no saben qué hacer que están desesperados, que están al borde de la quiebra y que no tienen como disfrutar estas fechas con sus familias y por eso hoy protestarán reclamando que les pague, hasta el momento no hay pronunciamiento de ninguna de las firmas constructoras.

Volqueteros de la ciudad alzan su voz de protesta: exigen soluciones inmediatas

Un grupo significativo de volqueteros se manifestó recientemente alrededor de la gobernación del Quindío debido a la falta de una escombrera oficial en la ciudad, lo que afecta directamente su labor diaria.

Jorge Alejandro Marín Representante de junta directiva de asociación de volqueteros del Quindío denunció que no son tenidos en cuenta por las autoridades municipales y departamentales para participar en proyectos de obras públicas en el departamento.

Por otra parte, de la mano de los volqueteros, Luz Estela Ramírez Guevara, directora ejecutiva de la confederación nacional de mineros de Colombia puso sobre la mesa la situación que padecen los areneros del departamento del Quindío al verse desplazados laboralmente por areneros del valle y Risaralda respectivamente.

La protesta de los volqueteros pone en evidencia problemáticas estructurales que afectan tanto a este gremio como a otros sectores relacionados con la construcción y la minería en el Quindío.

Mientras se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades municipales y departamentales, los trabajadores reiteran su llamado al diálogo y la pronta solución de estas dificultades que impactan no solo su sustento, sino también el desarrollo económico local.

En el marco de la estrategia puesta en marcha por la EPS en intervención para mejorar el acceso a los servicios de salud y optimizar la entrega de medicamentos, EPS Sanitas anunció el inicio de la tercera fase del cambio de gestores farmacéuticos. Este avance beneficiará a más de 304 mil usuarios en 50 municipios de Bolívar, Caldas, Quindío y Risaralda.

Durante esta etapa, Disfarma será el nuevo gestor farmacéutico, encargado de la distribución integral de medicamentos del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y no PBS, facilitando la entrega de tratamientos en un modelo más integral y accesible.

En Armenia DISFARMA está ubicada en la CARRERA 14 4-15 AVENIDA BOLIVAR EDIFICIO TACUARA y tiene horario de 06:00 AM A 07:00 PM JORNADA CONTINUA y también en Calarcá y Quimbaya

Delegados del Instituto Nacional de Salud desde el Quindío insistieron en la importancia de donación de órganos, hay en lista 4200 personas de las cuales 3600 están esperando trasplante de riñón

Lanzan campaña denominada ‘Quindío, una luz de felicidad’ con el fin de garantizar la seguridad en la temporada decembrina

En el sector de Versalles en el municipio de Calarcá se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de seguridad para la temporada de fin e inicio de año.

En primer lugar, el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez sostuvo que deben brindar todas las condiciones de tranquilidad y orden público para que los visitantes se sientan seguros durante su estadía.

Afirmó que han dispuesto diferentes operativos con la presencia de 2.000 uniformados de la Policía, 1.200 del Ejército y 2.000 veteranos que reforzarán la labor en el territorio.

En ese mismo sentido se pronunció el coronel Servio Rosales, comandante de la Octava Brigada del Ejército resaltó que se unen a la campaña con la propia denominada ‘Viaje Seguro, su Ejército está en la vía’.

Fue enfático en decir que son 3.000 los hombres dispuestos para los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío dando la bienvenida a quienes visiten el destino.

el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que toda la institucionalidad está unida para establecer las medidas de seguridad.

Aseguró que trabajarán en tres ejes de acción uno de prevención, control y el tercero es acciones contra el crimen con el fin de evitar hechos de criminalidad.

Llamó la atención de la comunidad para evitar casos de violencia intrafamiliar debido al consumo de bebidas embriagantes por eso dispondrán de patrullas púrpura. Fue claro que intensificarán la presencia en las zonas de mayor afluencia de turistas como parques temáticos, aeropuerto internacional El Edén, Terminal de Transportes, plazas de mercado y las vías.

Reservas hoteleras superan el 70% en el Quindío para la temporada vacacional de fin de año

Son altas las expectativas en materia hotelera y económica del sector turismo en el departamento para la época navideña.

La secretaria de Turismo del departamento, Juana Gómez manifestó que están listos para recibir la alta afluencia de turistas ya que es uno de los destinos preferidos.

Aseguró que a la fecha cuentan con una reserva superior al 75% y de acuerdo a las experiencias anteriores los turistas dejan todo para última hora por eso proyectan para las primeras semanas de diciembre una ocupación mayor al 85% y al fin de año al 100%.

Además, sostuvo que esperan 9.000 visitantes extranjeros que se movilicen por el aeropuerto internacional El Edén y por las vías serán 4.000 vehículos circulando diariamente.

‘Niko’, el perro de la Policía del Quindío que ha sido clave para la incautación de estupefacientes

Y es que el perro antinarcóticos de la seccional de carabineros ha logrado importantes resultados a través de la labor que realiza de descubrir el cargamento de estupefacientes que es camuflado en los vehículos que transitan por las vías del departamento.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío exaltó el aporte que realiza el canino puesto que todas las semanas entrega los resultados que son fundamentales en la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

En ese mismo sentido aseguró que el caso reciente está relacionado con la incautación de 40 frascos de Popper que iban en un vehículo de encomiendas por eso la importancia del proceso.

Añadió que en lo corrido del año ya llevan incautados 7 toneladas de estupefacientes lo que evidencia el trabajo que realizan, pero también es muy importante trabajar en contrarrestar el consumo.

La gobernación del Quindío, a través de la secretaría del Interior, participó de la mesa de seguridad con la Universidad del Quindío con la que se busca fortalecer la protección del campus universitario y garantizar la sana convivencia tanto de la comunidad educativa como de sus alrededores.

El secretario de interior Jaime Andrés Pérez Cotrino, aseguro que no se permitirá ningún acto de vandalismo, delincuencia o microtráfico en el campus universitario.

Por su parte, el comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta, destacó que “Desde hoy disponemos de un grupo de reacción inmediata para garantizar la seguridad y atender los requerimientos de la universidad con rapidez y eficacia”,

Durante la más reciente audiencia de socialización del ajuste tarifario que realizó Empresas Públicas de Armenia dieron a conocer la modificación que se hará al cargo por consumo de los servicios de acueducto y alcantarillado, la cual se realizará única y exclusivamente en el Costo Medio de Inversión (CMI), referente al Plan de Obras e inversiones regulado POIR, sin modificar el Valor Presente (VP), para cumplir con las metas inicialmente definidas, generando así una disminución en el valor que pagan los usuarios por la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Con esta medida, se realizará una reducción a los costos de referencia del cargo por consumo de acueducto de -3.35%. Los usuarios pasarán de pagar 2,152 pesos a 2,080 pesos por metro cubico. En el servicio de alcantarillado, la reducción será de -5.55%, por lo que pasará de 1,934 pesos a 1,827 pesos por metro vertido, generando así un alivio para el bolsillo de los armenios.

Esta reducción se aplicará para consumos de diciembre 2024, que se facturarán a partir del mes de enero de 2025 y tendrá un impacto en todos los sectores de la ciudad, desde el estrato 1 hasta el 6, así como el uso comercial, oficial e industrial

Opciones de crédito educativo con condiciones y plazos muy similares a las que venía ofreciendo Icetex, es el resultado de una alianza estratégica entre la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt y la Cooperativa Cofincafé, con el propósito de respaldar a los beneficiarios del Icetex que podrían verse desfinanciados para el primer semestre de 2025. Así lo dio a conocer el rector de la Universidad Humboldt, Diego Fernando Jaramillo López, quien luego de una oportuna y acelerada gestión, confirmó que la cooperativa de ahorro y crédito, financiará hasta el 100% del valor de las matrículas de los estudiantes antiguos y nuevos que así lo requieran, con plazos de pago de hasta 120 meses.

Claro Colombia anunció la llegada de la red 5G a Armenia, una de las ciudades que forma parte del plan de expansión de esta tecnología durante este año. Con 5G mejora tanto la velocidad como la capacidad de conexión, permitiendo el desarrollo de nuevas aplicaciones en sectores clave como la educación, la salud, el entretenimiento y el desarrollo de ciudades inteligentes.

En deportes, Se inician hoy los playoffs o semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto 2024, en el coliseo del café de Armenia, a las 6y30 de la tarde Caribbean Storm Coffee enfrentará a Toros del Valle, el ganador de 3 de los cinco partidos de la serie pasará a la final de la liga.

Hay polémica en el municipio de Circasia, Quindío, por una reina que al parecer desde su red social hizo comentarios racistas contra el jugador de Atlético Nacional Marino Hinestroza que dio a conocer la denuncia en las redes sociales.

