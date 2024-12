Concejo aprobó que el alcalde de Cali Alejandro Eder haga un emprestito por $3.5 billones

Cali

Cómo un hecho histórico para Cali, ha sido calificado por el ponente de este proyecto de acuerdo, el concejal Fabio Arroyave, la aprobación de este empréstito de 3,5 billones de pesos para que el alcalde de la Capital del Valle, Alejandro Eder cambie la historia de la ciudad.

Con 17 votos a favoy cuatro en contra, se aprobó en segundo debate este empréstito.

El articulado votado en la plenaria fue modificado en el estudio de primer debate en Comisión de Presupuesto y ratificado por la plenaria. La iniciativa aprobada en segundo debate, será enviada a revisión y posterior sanción del alcalde Alejandro Eder.

El concejal Fabio Arroyave, dijo que este es un día importante para la ciudad al entregar a Alejandro Eder una herramienta que cambiará la historia de la ciudad, porque Cali merece una oportunidad de transformación.

“Nos eligieron para tomar decisiones a favor de la ciudadanía y es lo que hemos hecho, por eso esta corporación tiene absoluta confianza que así será con este proyecto, de ahí la decisión de respaldar la solicitud del Alcalde y permitirle ejecutar su plan de desarrollo con garantías”.

Edison Lucumi Lucumi, también coordinador ponente, defendió la iniciativa indicando que con el empréstito tendrá inversión social llevando obras a la zona urbana y rural, tal cual como lo propone el Plan de Desarrollo de Cali. “Somos responsables al votar y no nos oponemos a recuperar la malla vial, tampoco a que haya calidad educativa, a que se mejore la infraestructura deportiva y la de salud. Quiero darle las gracias a los concejales de la Comisión de Presupuesto y creo que es el mejor medio para avanzar”.

El Concejal Ponente, Juan Felipe Murgueitio Bustamante, dijo que no se puede ver esta aprobación como un proyecto triunfalista, “por el contrario, demanda del gobierno distrital mayor compromiso en la ejecución presupuestal es un voto de confianza para ver una ciudad renovada en los próximos tres años y que se hará una ejecución transparente y en el anexo técnico que acompaña la iniciativa, se podrá hacer veeduría a cada uno de los proyectos a desarrollar”.

Previo a la votación de la ponencia en segundo debate del proyecto en mención, la concejal Carmen Londoño, leyó una proposición en la que pedía aplazar el debate para concertar temas del rubro de endeudamiento y conocer las certificaciones técnicas de capacidad de endeudamiento. La proposición de Londoño estaba respaldada por Erazo Ruiz, Salazar Sarmiento y Ortiz Urueña, pero fue negada con 17 votos.

Por su parte, el concejal Rodrigo Salazar Sarmiento, dijo que se aparta del proyecto 022, porque lo que se propone para inversión social por $3,5 billones, solo llega al 21% del total del empréstito, así como priorizar solo los proyectos a construir que estén en fase III. Igualmente dijo que la deuda en el año 2028, con un empréstito de $3,5 billones aumentará, limitando la capacidad gerencial de los próximos alcaldes.

“Aquí lo digo, al 31 de diciembre de 2027, muchos de esos proyectos no estarán ejecutados y los caleños quedaremos endeudados pagando un Impuesto Predial Unificado alto producto de actualizaciones para buscar recursos dirigidos a los bancos”, concluyo no sin antes anunciar un referéndum derogatorio al Acuerdo aprobado.

Ana Leidy Erazo Ruiz, dijo a su turno que, “invertir si para crecer, pero no para los negocios”. Sin embargo, consideró que a pesar de ser una decisión democrática la aprobación del proyecto 022, la veeduría ciudadana y la de su curul estarán atentas a ejercer el control político al empréstito.

“En este concejo el proyecto estuvo dos meses analizando el proyecto 022, que incluso llevó a presentar una propuesta más justa con la capacidad financiera de la ciudad, buscamos espacios con el Alcalde, pero no quiso escuchar la propuesta del Pacto Histórico, que consistía en bajar el empréstito a 2 billones y desarrollar solo 12 obras viables”, dijo Erazo Ruiz, quien recordó que con otros empréstitos se quiso plantear la visión de ciudad de quienes antecedieron al Alcalde Eder, pero no que lograron concluir. La Concejal no dudo en pedir cambio del equipo de gobierno si la intención es llevar a feliz término las 32 obras que se proponen ejecutar en los próximos tres años.