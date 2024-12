¿Qué dijeron Márquez y Fajardo y Zonata Construcciones sobre clínica Avidanti, Armenia?

Armenia

No para el escándalo por los reclamos de contratistas y proveedores que prestaron servicios en la construcción de la Clínica Avidanti al norte de Armenia porque desde hace seis meses nos les cancelan los servicios prestados, donde hay más de 300 personas afectadas y las deudas superan los 4000 millones de pesos.

En las últimas horas una de las firmas socias de este proyecto estamos hablando de Márquez y Fajardo promotora integral de proyectos S.A.S y Zonata Construcciones S.A.S a través de un comunicado dieron claridades frente a las denuncias y los hechos

En primer lugar, lamentaron los hechos ocurridos en la tarde de 3 de diciembre del 2024 relacionados con la falta de pago a contratistas, proveedores y a Zonata Construcciones, respecto del proyecto Clínica Avidanti Armenia

Agregan que “Márquez y Fajardo promotora integral de proyectos S.A.S y Zonata Construcciones S.A.S durante el desarrollo del proyecto Clínica Avidanti Armenia, NO ha administrado, NO ha dispuesto y NO ha pagado suma alguna de dinero a los contratistas y proveedores durante la ejecución del proyecto. Adicionalmente NO es el titular o beneficiario del activo”

También les deben

En el documento indican “ZONATA CONSTRUCCIONES S.A.S como gerente del proyecto Clínica Avidanti Armenia, ha realizado todas las gestiones y trámites para que sean pagadas las sumas de dinero adeudadas a los contratistas, proveedores y a Zonata construcciones, exponiendo los graves perjuicios económicos y reputacionales que se están causando, así mismo, cumpliendo nuestra obligación como gerentes del proyecto entregamos el edificio Clínica Avidanti que actualmente se encuentra en proceso de dotación por el operador Avidanti.

Claridad frente al centro médico

En otro punto señalan que “es importante resaltar que los hechos ocurridos NO tienen relación con el edificio contiguo, ZONATA CENTRO MEDICO y NO afectan el desarrollo del mismo.

Acciones legales

Finalmente, en el comunicado expresaron “tomaremos las acciones legales necesarias en conjunto con los proveedores y contratistas que permitan resolver esta situación y lograr el pago todos los afectados por parte TC LATAM S.A.S como beneficiario y titular del activo que se encuentra en el fideicomiso Clínica Armenia cuya vocera y administradora es Alianza Fiduciaria S.A.

Hubo protesta

Ayer martes 3 de diciembre, en el norte de Armenia, un amplio grupo de trabajadores y contratistas quienes participaron en la construcción de la Clínica Avidanti, ubicada sobre la avenida Centenario, se reunieron para alzar su voz de protesta frente a los incumplimientos que ha tenido durante seis meses el gerente y promotor del proyecto: TC Latam en cuanto a los pagos a los contratistas y, estos a su vez, a sus trabajadores. Los contratistas y proveedores denunciaron que la firma administradora de fondos de capital privado no ha respondido por los 4.300 millones de pesos.

Jhon Jairo Saldarriaga, contratista de la obra ‘Clínica Avidanti’, afirmó que les adeudan desde hace seis meses y nadie se hace responsable de los pagos, siendo afectadas por lo menos a unas 300 personas, por lo que hacen un llamado a la alcaldía y gobernación para poner una lupa al caso.

4000 Millones debe constructores de clínica Avidanti, Armenia a proveedores y contratistas