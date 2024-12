4000 Millones debe constructores de clínica Avidanti, Armenia a proveedores y contratistas

Armenia

Los contratistas y proveedores afectados por el incumplimiento en el pago de los trabajos y/o servicios prestados en la construcción de una clínica en Armenia denuncian que les adeudan 4000 millones de pesos

Estamos hablando de la clínica Avidanti construida sobre la avenida centenario al norte de Armenia por parte de varios empresarios y contratistas que desde hace 6 meses les deben los pagos a estas empresas y contratistas y nadie les responde

Uno de los afectados le relató a Caracol Radio que no saben qué hacer que están desesperados, que están al borde de la quiebra y que no tienen como disfrutar estas fechas con sus familias y por eso hoy protestarán reclamando que les pague, hasta el momento no hay pronunciamiento de ninguna de las firmas constructoras.

Afectado

Esto inició con la constructora y ICE construcciones de Bogotá ellos fueron los que vinieron a hacer el edificio como tal, o sea, contratados por la empresa Fondo de Inversión TC Latam Holding de sucursal de Colombia que era la que hacía el fideicomiso de la clínica aquí en Armenia y a su vez había una gerencia que es Sonata construcciones de la empresa Márquez y Fajardo, los cuatro son los que intervienen en esta construcción de este edificio, entonces digamos que el primero digamos que ya muchos pues al ver el desespero han ido como como instalando ciertas demandas.

Y agregó “pero precisamente ya el primero que es el con el que hicimos los contratos que fue y IC construcciones, ellos dicen que solamente son administración delegada, o sea que ellos no manejan el dinero, nos pasamos para el segundo que fueron los gerentes, el gerente dice lo mismo dice que yo no manejan el dinero que solamente son los gerentes y ya al tercero, que igualmente tenemos que hacer que son los dueños del edificio que TC Latam Holding Colombia ellos dicen que no tienen nada que ver, o sea, ningún vínculo comercial con nosotros que porque no tienen contratos con nosotros, pero ellos son los dueños del edificio, entonces digamos que ya es una herradura tan gigante, que no ya, no sabemos qué hacer.

Empresarios desesperados

Nosotros pedimos el pago, pero sea ya, porque definitivamente ya las cuentas, las tienen claras, tienen todo ya o sea que nos paguen porque estamos ahorcados todo mundo, está sin saber qué hacer este diciembre, digamos que no sabemos cómo pasar las fiestas decembrinas estamos sin un peso, que nos paguen lo adeudado, o sea, nos deben más de 4.000 millones de pesos, o sea, nos tienen al borde de la quiebra, o sea y verdad que dimos todo de nosotros para terminar la clínica, o sea, todo el esfuerzo de más de 300 personas que trabajan en esa clínica día y noche para terminarla es imposible que a estas alturas estemos rogando porque nos paguen después de haber terminado una clínica.

Hasta el momento ninguna de las empresas y constructoras involucradas ha dado su versión sobre estas denuncias, pero en especial cuando les pagarán.

Inversión

85 mil millones de pesos (22 millones de dólares aproximadamente) entre edificio y dotación, se inicia la construcción de la CLÍNICA AVIDANTI ARMENIA