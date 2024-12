Impulso Violeta certifica y entrega kits a 200 mujeres de Cartagena

Cartagena

Una mañana emotiva y llena de mucha alegría vivieron más de 200 mujeres que recibieron su certificación como parte del proyecto Impulso Violeta, una iniciativa de la Alcaldía Distrital de Cartagena a través de la oficina de Gestión Social, encabezada por la primera dama Liliana Majana, la Secretaría de Desarrollo Social y ACD Consultores.

”Hoy es un día lleno de emociones y de mucho orgullo, un día en el que celebramos los logros de 250 mujeres valientes y comprometidas que decidieron transformar sus vidas a través de Impulso Violeta. Este es un momento para reflexionar sobre el camino recorrido, recordar cómo llegaron hasta aquí y proyectar lo que viene con esperanza y determinación. Ahora tienen las herramientas para construir un futuro mejor, y sepan que no están solas en este camino. Desde la administración distrital, queremos reiterar nuestro compromiso con cada una de ustedes”, expresó la Gestora Social, Liliana Majana.

Fueron tres meses de preparación, formación y capacitación en oficios como: blower y peinado; mesa, bar y protocolo; manicura y pedicura; cocina italiana y trenzado.

”Agradezco a la Alcaldía Distrital de Cartagena por certificarnos en estos cursos. Hoy me estoy graduando en Trenzado. Le doy gracias a mi profesora porque por ella he aprendido más de lo que ya sabía”, manifiesta Yulieth Carrillo, barrió La Esperanza, beneficiaria de este programa.

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Adolfo Mejía y contó con la presencia de todas las mujeres que felizmente se certificaron en este programa, quienes además recibieron un kit con elementos básicos para sacar adelante sus negocios

“Impulso Violeta no llega a su final hoy, por el contrario, a partir de esta fecha arrancan nuevos sueños y retos, que gracias a esta iniciativa, cada una de ustedes contará con las herramientas para asumirlos y lograrlos. Desde la Alcaldía Distrital de Cartagena, estamos convencidos de que nuestras mujeres son motor de desarrollo de la ciudad, por eso celebramos que ustedes hayan creído en Impulso Violeta y sobre todo que no hayan desistido a pesar de que en muchas ocasiones no fue fácil”, agrega Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.