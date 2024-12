Funcionarios de Migración protestan y en el aeropuerto siguen las demoras para viajeros

Medellín, Antioquia

No paran las quejas de los viajeros en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro debido a las demoras en los registros de Migración, situación que se registra en las horas pico y que pone en vilo a quienes tienen premura para abordar sus vuelos.

#Atención I Ya se registran congestiones en el registro de Migración para los vuelos de salida en el aeropuerto José María Cordova de Rionegro. Pasajeros reportan demoras de hasta 1:30 para su registro. pic.twitter.com/h5z5ggYlr8 — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) December 4, 2024

Las filas y las congestiones en el área de salidas y llegadas internacionales del terminal aéreo ha sido la constante en las últimas semanas, debido a que, aunque hay aproximadamente 20 módulos de Migración, por turnos solo hay entre 7 y 8 funcionarios atendiendo diariamente a más de 10 mil viajeros.

En las últimas horas, desde que los funcionarios de migración comenzaron a aplicar todos los protocolos exigidos, las demoras en los registros para salir del país fueron de más de dos horas, según las quejas de los pasajeros.

“Estoy esperando que mi mamá, que tiene 80 años, pase los filtros de Migración. A ella la llevan en silla de ruedas. Llevo 45 minutos aquí esperando que ella pase y ni siquiera porque es de edad la pasan adelante”, expresó Marta, acompañante de una persona mayor que se dirigía a Houston.

“Estoy esperando a saber qué pasa con mi hija, que lleva más de una hora haciendo la fila. Le pregunté a alguien de Migración qué pasa si no alcanza a abordar el vuelo y me dijeron que es importante llegar cuatro horas antes y les digo que llegamos cuatro horas antes pero la fila no se mueve”, indicó Liliana, madre de una menor que viaja a Orlando.

Los funcionarios de Migración insisten con que necesitan mejores condiciones de ambiente laboral y de salario y piden que se solucione el déficit de personal, pues en el caso del aeropuerto José María Córdova de Rionegro son por lo menos 60 vuelos diarios los que deben atender saliendo y llegando.

De acuerdo con los servidores de Migración y personal del aeropuerto, las únicas horas del día en que hay normalidad en las llegadas a Migración son las primeras de la madrugada, en la que no se cruzan vuelos llegando.

Así lo evidenciamos al hablar con pasajeros que llegaron entre las 5 y 8 de la mañana.

“Muy bien, ha sido rapidísimo. Me preguntaron que cuánto tiempo iba a estar, y como vengo a ver a mi mujer y a mis hijos que viven aquí, solo me preguntaron eso. Me quedaré mes y medio y regreso a Punta Cana”, dijo Juan Baroto, viajero procedente de República Dominicana.

Sin embargo, entre las 2 y las 4 de la tarde y en las horas de la noche los usuarios reportan demoras de hasta 4 horas para poder ingresar al país.

La recomendación para quienes tienen viajes internacionales es hacer el registro biométrico para evitar la fila en Migración. Las aerolíneas también están pidiendo a sus viajeros llegar con más de cuatro horas de anticipación para que no tengan inconvenientes con sus vuelos.