Álex Mejía confesó que le dolió la salida del Deportivo Cali por sus hijos: esto dijo

Álex Mejía habló en El VBAR Caracol sobre su reciente paso por el Deportivo Cali, equipo con el que afrontó la temporada 2024 y del que logró salvar del descenso a la segunda división. Pues bien, el experimentado mediocampista señaló que le dolió su salida del club, debido a la comodidad que sentía junto a su familia en la capital vallecaucana.

En este orden de ideas, reconoció que afrontar ese tema del descenso fue sumamente complicado por la tensión y el ambiente hostil, pero se mostró feliz porque el grupo logró sacar adelante el oscuro panorama. Es por lo anterior que sentenció tajantemente: “Yo nunca había sentido estas afugias que sentí acá en el Deportivo Cali, pero no me arrepiento de haber venido”.

Actualidad de Mejía

Disfrutando de su familia: “Hasta ahora no he resuelto nada, simplemente estoy disfrutando de mis hijos, de mi esposa, de mi familia. Hace mucho tiempo que no disfrutaba de ellos constantemente, de poder llevarlos al colegio, de recogerlos, de llevarlos a un entrenamiento, de estar siempre pendiente. En estos momentos estamos todavía en la ciudad de Cali, cerrando algunos temas, más que todo el tema del colegio, y dejando todo listo para culminar este año que no fue fácil, pero que nos trajo muchos aprendizajes, nos trajo muchas enseñanzas y realmente eso es lo que queda”.

Misión cumplida en el Cali: “Siento yo que despertamos al final por el buen juego. La idea era salvar al Cali del descenso, de esa situación incómoda y esa tabla de la que no se quería hablar durante el tiempo que tuvimos acá, pero era inevitable no hacerlo. Afortunadamente, se logró el objetivo, así a mucha gente no le haya gustado la manera, pero lo más importante es que se salvó, que hoy el Cali goza de esa tranquilidad y, seguramente, el torneo que viene entrarán con menos afugias de la que nosotros vivimos. Nosotros llegamos acá con la firma intención de entregarlo todo, de no claudicar. Fueron momentos difíciles. Acá nosotros podemos hablar porque somos lo que vivimos el día a día. Sufrimos demasiado, hubo momentos de angustia, de zozobra, de llanto y un montón de situaciones incómodas que supimos manejar. Al final, nos blindamos y fuimos humildes a la hora de recibir toda crítica y eso es lo más importante, que al final se haya conseguido el objetivo, que es a lo que realmente vinimos”.

Los cambios de entrenadores surtieron efecto: “Tuve la posibilidad de estar en el Deportivo Cali y, la verdad, yo viví este año feliz. Al igual que a mis hijos, hoy me duele la salida del Cali, porque es la primera vez en tantos años que tras viajes, ir de país en país, cambios de cultura, podemos sentirnos cómodos y felices. Ahora decirles a ellos, que tengo uno de 2 y otro de 9, “niños, desafortunadamente no continuamos y tenemos que irnos”. No es fácil, pero lo más importante es ver que aprovechamos el momento. Como lo dije anteriormente, hubo dificultad, hubo angustia, hubo zozobra, desespero. Un montón de situaciones incómodas, que la verdad no fue fácil manejarlas, pero hubo carácter, transparencia, honestidad y nos llenamos de fe. Creímos mucho en Dios y en nuestro trabajo. Cuando se va el profe Hernán, llega Sergio Herrera y nos da algunas herramientas que quizás estábamos necesitando y el ambiente se empieza a componer. A lo último llega el profe Arias, que nos fortalece esas herramientas que Sergio nos había dado y se salva la categoría, obteniendo dos partidos importantes. Al final, eso es lo que nos queda o lo que me queda a mí de salvar la categoría. No es fácil pelear el tema del descenso y más en un equipo grande como el Deportivo Cali, donde se debe estar constantemente dando resultados”.

Agradecimiento hacia Deportivo Cali: “Lo único que hicimos fue entrar a la cancha y darlo todo. Desafortunadamente, hubo partido donde las cosas no se nos daban y nos cuestionábamos, nos mirábamos a la cara y nos preguntábamos qué estaba pasando, qué es lo que había que hacer o analizábamos y veíamos videos. Después, llegamos a la conclusión de que con el equipo que teníamos, no podíamos sentir esas afugias. Todo eso negativo que vivimos fue ese plus para reaccionar sí o sí, porque no nos iba a dar. Afortunadamente se reacciona. Yo nunca había sentido estas afugias que sentí acá en el Deportivo Cali, pero no me arrepiento de haber venido. Lo disfruté, hubo cuestionamientos, críticas, elogios y un montón de emociones, que al final nos ayudaron a poder resolver esto”.