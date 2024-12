Alberto Gamero: Los que hablaron sin ver, deberían retractarse y decir que se equivocaron

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, se refirió, en su regreso a Bogotá, a la polémica generada en el juego frente a Nacional, tras el penalti de Felipe Aguirre sobre Falcao, una acción que se produjo tras un posible fuera de juego que finalmente no fue sancionado.

Distintos exjugadores, periodistas y hasta jugadores del actual plantel del equipo antioqueño salieron a realizar fuertes señalamientos en la misma noche de este lunes. Las palabras de alto calibra contaban con términos de “robo”, “amaño” y “ladrones”.

“Juzgar sin ver es muy complicado. Yo siempre he dicho que los árbitros también tienen familia y ellos seguro que tratan de equivocarse lo menos posible. Es como cuando nosotros le decimos a los jugadores, ‘vamos a entrar a la cancha a jugar por la familia’, seguramente se van a equivocar y no va a ser de mala fe, pero en esto siempre hay que tener mesura, tranquilidad y eso no pasa solamente aquí en Colombia, pasa en todo el mundo”, comentó el técnico samario.

Al respecto, añadió, enviando un mensaje a quienes hicieron dichos señalamientos. “Tranquilidad a nosotros y que, de pronto, los que hablaron sin ver el video tengan la capacidad de retractarse y decir que se equivocaron, todos nos equivocamos. En esto hay que tener tranquilidad, lo importante fue eso, sacaron los videos, se vio que no hubo fuera de lugar y que el fútbol se jugó en paz. Jugamos un partido en paz en Medellín, con un estadio repleto, un estadio lleno, con una afición de Nacional alentando a su equipo y un Millonarios compitiendo, ahí gana el fútbol”.

Gamero resaltó que no se ha ganado nada aún y destacó la importancia del juego del próximo jueves, donde Millonarios se estará enfrentando a Santa Fe por la quinta fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales.

Los azules llegan a este compromiso en la primera posición de su cuadrangular, con 10 puntos, seguido de Nacional, con 7, y de Pasto, con 6. Por su parte, Santa Fe es colero sin puntos y el único de los ocho clubes en finales que ya se encuentra eliminado.