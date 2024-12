Por ahora campesinos no realizarán protesta por el mal estado de las vías en Ituango

Ituango, Antioquia

Luego del accidente reportado la semana anterior en el Filo de la Pava entre los corregimientos Santa Rita y La Granja, donde murió el conductor de una chiva, Libardo Quiroz, que rodó por un abismo por el mal estado de la vía y en el que quedaron heridas cuatro personas, tres menores y una mujer embarazada, la comunidad rural quedó bastante preocupada y habían anunciado una manifestación ciudadana para este jueves 5 de diciembre para exigir a las autoridades una intervención urgente de las vías para evitar más muertos por esta situación.

Las comunidades también habían manifestado su malestar porque la alcaldía había anunciado una intervención en la vía en la que ocurrió el siniestro y, mediante varios videos, registraron que el arreglo en el punto del accidente donde la banca cedió fue instalar un palo, lo que sigue poniendo en riesgo a los conductores, los pasajeros y la carga desde y hacia los dos corregimientos.

#Ituango I Los habitantes de Santa Rita y La Granja en Ituango manifiestan su molestia porque a la vía en la que se accidentó un bus escalera el 25 de Nov. las autoridades la arreglaron con un palo, lo que aumenta el riesgo para quienes la transitan.

Por ejemplo, en Santa Rita son más de 7 mil los campesinos afectados en 28 veredas. Ante esta situación, la comunidad anuncia que esta protesta, por ahora, no se hará, ya que se reunirán con el alcalde Javier Parias. Esa reunión se llevará a cabo este miércoles en Santa Rita.

“Llegamos a un acuerdo con el señor alcalde y le pedí el favor de que por qué no nos mandaba una maquinaria y el miércoles se reunía con todos los presidentes y las comunidades de La Granja y Santa Rita. Todas las comunidades se desplazan hasta acá al corregimiento y el señor alcalde llega hasta acá el miércoles al mediodía. Porque al estar la vía tan mala no queremos salir porque hay mucho inconveniente, no tenemos el transporte porque no están mandando escaleras. Es por tanta gente que hay en este corregimiento. No es posible cómo dirigirnos hacia Ituango”, le dijo a CARACOL RADIO Berenice Henao, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Santa Rita.

Indica que el mandatario se comprometió a enviar este martes dos máquinas y una volqueta para remover los derrumbes e intervenir los puntos más críticos. Además, llegará a la zona con todo el gabinete municipal para atender la queja de las comunidades.

Una vez que se lleve a cabo el encuentro con el mandatario Javier Parias, las comunidades emitirán una decisión si se suspende la manifestación o si es necesario realizarla.

En contraste, CARACOL RADIO conoció un audio en el que el jefe político del Clan del Golfo, quien se identifica como Santiago Hernández, que delinque en la zona, invita a la comunidad a participar de la manifestación que se había programado para el jueves. El mensaje es directamente a los mototaxistas para que apoyen la protesta.

“Un favor que les quiero pedir, ustedes como conductores también entran en el gremio de que nos colaboren el jueves 5 de diciembre allá en Ituango con un paro pacífico para que la alcaldía, el gobierno, nos colaboren con la vía. No queremos más víctimas, señores. Ya está bueno, ya ustedes han sido muy pacientes, entonces queremos que nos colaboren ustedes y sus familiares allá frente a la alcaldía el día 5 de diciembre”, así convocó al apoyo a la manifestación, la cual por ahora no va, recalcaron los líderes del territorio.

Afectaciones por las vías

La señora presidenta de Santa Rita comentó que siguen muy afectados, ya que las cargas como el café y demás productos que los campesinos de los dos corregimientos producen no han podido salir hacia el área urbana debido a que, desde que ocurrió el accidente el pasado 25 de noviembre, la chiva ya no ingresa por el estado actual de la vía. Tampoco la carga como alimentos ha podido ingresar de manera masiva; solo vehículos pequeños. Solo una buseta de Coonorte está ingresando, pero con pasajeros.

“Por eso mismo la manifestación la queríamos hacer, por lo que en este momento no nos están entrando los víveres. Tampoco estamos sacando lo que es la panela, el frijol, el café. En este tiempo que estamos en pura cosecha de café, no se está sacando, por lo que no tenemos ese servicio de la chiva”.

Recalca la señora Berenice que por ahora no hay desabastecimiento, pero que de persistir esa situación en una semana sí podría comenzar a aceptarlos con productos que deben ingresar desde la cabecera municipal.

“Por ejemplo, si no mandan maquinaria esta semana, ya para la semana entrante sí, eso nos perjudica mucho si eso se extiende a más tiempo”.

Mientras que Alexander Chavarría Montoya, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Granja y fiscal de Asocomunal Ituango, recalca que la situación no es solo en esa ruta, sino que el deterioro es toda la zona rural y desde hace varios años, pero nadie les apoya en esta situación y la intención no es señalar a nadie, sino buscar soluciones urgentes involucrando a políticos de elección popular.

“Todas estas personas que han pedido apoyo en el municipio, políticos, digamos, gobernador, diputados, representantes a la Cámara, todos estos senadores, representantes de la Curul de Paz, que ojalá también nos acompañe ahí, para buscar una solución. Mirar a ver dónde tocamos puerta y si acá en Ituango no nos escuchan, hay que irnos a Ituango, hay que irnos más allá, pues lo haremos, porque la idea es buscarle una solución a esto”.

Transporte rural

Pedro Rivera es el operador comercial de la empresa Coonorte en Ituango y quien tiene a su cargo el transporte rural. Indica que las vías de esa población están transitables solo un 30%; el resto es casi imposible que los vehículos con carga y pasajeros transiten. Insistió en que instalar un palo en un lugar donde ocurrió una tragedia no es la solución y solicitó en que se deben hacer trabajos que generen seguridad y no pongan en riesgo a quienes la transitan, incluidos los conductores.

“Todos estos muchachos, y uno también cuando los despacha de la oficina, se los encomienda a Dios porque la situación, te digo, realmente, y no es el hecho que pasó nada más, uno que trabaja tantos años en la cooperativa y que vive tantos años en el municipio sabe que el peligro es latente y no solamente para el sitio donde nos ocurrió el incidente, es en todas las vías terciarias que tenemos en este momento en el municipio, por falta de mantenimiento y hace bastante tiempo, siguen corriendo un riesgo total y el peligro es inminente, el peligro es todos los días”.

El señor Pedro Rivera también llamó la atención de los alcaldes en campaña, quienes, por el afán de cumplir las promesas a las comunidades de construir carreteras, abren pasos en lugares sin estudios y sin analizar que se les tiene que hacer mantenimiento.

“De más vías que no son certificadas y que no van a traer recursos del Departamento de la Nación para el Sostenimiento porque son vías prácticamente ilegales. Entonces, eso hace que los recursos se den bien para otros lados y que realmente lo que necesitamos que se mantenga bien lo dejen deteriorar, acabar y causar incidentes, peligros y muertes como el que tuvimos”.

Recalca que en esta situación no señala a un mandatario o exmandatario en particular, sino que la responsabilidad es de todos y durante muchos años. Toda la comunidad exige que las vías que mueven la economía del pueblo sean intervenidas.