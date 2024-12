Lunes 2 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como Fabián Andrés Zuleta Henao de 42 años de edad fue identificado el hombre asesinado anoche con arma blanca en hechos ocurridos en la manzana 12 casa 18 del barrio la unión en Armenia.

Según la Policía, la víctima tenía antecedentes por comercialización de estupefacientes en los años 2005, 2006, 2010, 2012, 2014 y 2015; residentes del sector dan a conocer que esta persona se encontraba sentado sobre las gradas de un inmueble, donde llegan dos personas en una motocicleta y una de ellas le propina las heridas con arma cortopunzante, las cuales le ocasionan el deceso.

De inmediato los funcionarios inician labores de búsqueda, adelantan entrevistas de vecindario, revisión de cámaras de seguridad, en procura de la ubicación de los agresores

Uniformados de la Policia Nacional en coordinacion con El cuerpo Técnico de Investigación CTI realizan los actos urgentes de este hecho y en coordinación con la policía judicial adelantarán las investigaciones.

Entre el jueves y el domingo en el Quindío se han presentado tres muertos en accidentes de tránsito en las vías del departamento

El caso más grave se registró en la variante sur de Calarcá en la vía que comunica a la villa del cacique con el corregimiento de La Bella al sur del Quindío en la carretera hacia La Ye donde se presentó el choque de dos tractomulas que se incendieron y una motocicleta

Como resultado del siniestro vial la conductora de la moto identificada como Yisel Guerrero Restrepo de 30 años de edad murió en el lugar del accidente y los dos conductores de los tracto camiones resultaron heridos.

Mientras en Armenia hubo dos muertos en accidentes de tránsito, el jueves en la noche en el sector de la terminal de transportes una mujer identificada como Sandra Milena López, de 34 años, muiró luego de ser arrollada por una camioneta que era conducida por un menor de edad

Y en el centro de Armenia un menor de 16 años de edad murió en un siniestro vial ocurrido en el centro de la ciudad el sábado en la noche cuando la víctima de movilizaba en una moto y chocó contra una vehiculo particular.

En Armenia, las autoridades impartieron más de 300 comparendos e inmovilizaron 60 motos por la realización de la caravana de inicio de diciembre que provoco, caos, desorden en esa ciudad.

En el Quindío, un adulto con 53 años de edad es el primer quemado con pólvora en ese departamento en el inicio de diciembre.

El lesionado fue reportado en el municipio de Calarcá, mientras que en Armenia no hubo según el reporte oficial quemados con pólvora.

En el municipio de Calarcá en el Quindío, El Estado colombiano reconoció públicamente su responsabilidad por la desaparición forzada de Isaac Galeano Arango ocurrida el 7 de diciembre del 2000.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en Calarcá, Quindío, el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la desaparición forzada de Isaac Galeano Arango, ocurrida el 7 de diciembre de 2000.

El evento, que se llevó en la Plaza de Bolívar de Calarcá, y fue presidido por el director general de la Agencia César Palomino Cortés, y contó con la presencia de delegados/as del Ministerio de Defensa.

“NIKO” un canino de la Policía detecta estupefacientes en Armenia.

En el Marco de las actividades de vigilancia y planes de registro y control desarrolladas por la policía del Quindío, encontraron al interior de una empresa de encomiendas, 40 frascos de droga sintética “Popper”

Este tipo de droga era procedente de la ciudad de Medellín con destino a la ciudad de Armenia Quindío, esta sustancia ilícita estaría avaluada en $1.200.000 aproximadamente, éstos elementos fueron dejados a disposición de autoridad competente.

Regulan Horario de Chatarrerías en Armenia para combatir la compra de objetos robados

La Alcaldía de Armenia ha implementado medidas estrictas para regular el horario de atención de las Chatarrerías, respondiendo a denuncias ciudadanas sobre la venta de objetos de dudosa procedencia, especialmente durante horas nocturnas.

Según las autoridades, varios de estos establecimientos operaban sin control en la noche, facilitando la compra y venta de bienes presuntamente robados.

El secretario de Gobierno Andrés Buitrago explicó que además de los horarios, los propietarios de estos negocios estarán obligados a llevar registros detallados de los bienes adquiridos y vendidos, como parte de un esfuerzo por rastrear los objetos robados y desincentivar este mercado ilegal.

Puente de valorización ubicado entre el Portal del Quindío y la Avenida Centenario de Armenia al norte de Armenia sigue sin operar: claudia arenas secretaria de infraestructura dice que estará en funcionamiento antes de finalizar el año.

El desempleo trimestre móvil agosto a octubre de 2024 fue para Armenia 9.9%, disminuyendo -0.9% su tasa de desempleo con relación al mismo trimestre del año anterior y ocupando la posición 16 entre 23 ciudades

Armenia experimentó aumento en la población ocupada en 11.880, disminuyó desocupados en -263 personas y la población inactiva disminuyó en -8.119, lo que significa que su mercado laboral está absorbiendo muy bien las personas que buscan un trabajo.

El desempleo juvenil fue para Armenia 14.1, La informalidad fue para Armenia 42.3%, según el observatorio económico de la alcaldía, Armenia mostró la mayor contratación en industria manufacturera con 3.634 ocupados, seguido por comercio con 2.524 ocupados y actividades artísticas con 3.320 ocupados adicionales.

Los sectores de mayor contracción fueron administración pública con -1.637 personas menos, suministros de servicios públicos con -168 personas menos y agricultura con -701 personas menos.

$549.000 millones con enfoque social: el presupuesto del Quindío para 2025 fue aprobado y es que Luego de varias sesiones de debate en plenaria, en las que se aclararon dudas e inquietudes de los diputados con relación a la composición y destinación de los recursos, fue aprobado el pasado viernes 27 de noviembre el presupuesto del departamento para la vigencia 2025, a través del proyecto de ordenanza 019 de 2024.

La gobernación del Quindío informó que están en alerta sobre la denuncia en redes sociales de estafas a empresarios

Recordemos que el presidente del Concejo de Armenia, Juan Camilo Tabares denunció que el expresidente del barrio Lindaraja de la ciudad Diego Ramírez se estaría haciendo pasar como funcionario de la gobernación con fines fraudulentos.

Al respecto el director de la casa de delegada de la gobernación, Carlos Quintero indicó que realizaron convocatoria abierta a un evento en Bogotá y una de esas personas aprovechó para ganarse la confianza con los empresarios y supuestamente los contactó para realizar unas ruedas de negocios.

Respecto a eso empezaron a consultar con las embajadas que desmintieron la información por lo que realizaron el acercamiento con los empresarios para que no cayeran en engaños y no creyeran en personas que no hacían parte de la casa delegada.

A través de un comunicado de la gobernación del departamento fueron tajantes en que la mayoría de los servicios que brindan las entidades públicas son gratuitos y que ningún funcionario está autorizado para realizar cobros relacionados con trámites oficiales o servicios del estado.

Contratista de obra denuncia falta de pagos por obra en Armenia, desde la alcaldía aclaran que el caso corresponde a otras zonas del país

Se trata de Yair Bedoya quien es contratista de obra y denunció la falta de pagos en la ejecución del proyecto de vivienda de interés social en el barrio La Patria de la ciudad. Denunció que trabajaba para el consorcio La Patria y realizaron la cimentación de 14 casas, pero tras un año laborado aún no le han cancelado los recursos lo que no le permite pagar a 17 trabajadores.

Sostuvo que en reiteradas ocasiones se ha acercado a Fomvivienda y no ha obtenido solución sobre el tema puesto que le indican que es un proceso a cargo de un privado. Cuestionó el actuar de la empresa de la alcaldía de la ciudad puesto que considera tiene que ver con su situación ya que es intermediario.

Al respecto consultamos al gerente de la empresa de fomento de vivienda de Armenia, Fomvivienda Harrison Santamaría quien aclaró la situación. Mencionó que conocen de la denuncia porque la misma persona se ha acercado a las instalaciones de la entidad para evidenciar el caso, sin embargo, cuando le solicitan los soportes nunca los entrega.

A pesar de lo anterior señaló que le realizaron la consulta al inversionista constructor y al interventor del proceso donde evidencian que no existe ningún tipo de negocio en el caso del proyecto de La Patria.

La Defensa Civil en el Quindío impulsa un proyecto para la recuperación ecológica en la cuenca alta del río Quindío

En la Universidad del Quindío, se dio a conocer el avance de su política de internacionalización, liderada por el Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (DRII). Este esfuerzo se centra en cinco ejes estratégicos: cooperación nacional e internacional, internacionalización del currículo, iniciativas locales, multilingüismo y movilidad académica

La Universidad del Quindío enfrenta una nueva ola de vandalismo que ha dejado daños significativos en el letrero emblemático de entrada y en el centro de salud universitario.

Por otra parte, la Universidad del Quindío también enfrenta un delicado panorama debido a amenazas recibidas a contratistas y directivos relacionados con las obras de modernización que se adelantan en el campus.

En Armenia se eligió al mejor plato típico del departamento en el marco de Quindío, Café y Sabor, el premio fue para los tamales de nandito de armenia, además premiaron los mejores, cafes, postres y amasijos.

Hoy lunes 2 de diciembre, la Feria Escolar Comfenalco abre sus puertas al público, a partir de las 8:00 a.m., en la carrera 13 con calle 19 de Armenia (antiguo Club América). Los afiliados a Comfenalco Quindío en categorías A y B, con beneficiarios entre 3 y 18 años, podrán hacer efectivo su bono escolar por valor de $55.000

En deportes, la gobernación del Quindío entregó 100 millones de pesos a 50 deportistas quindianos por sus logros y medallas en los I Juegos Juveniles Nacionales y Paranacionales.