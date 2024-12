Congreso aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones

El Congreso aprobó la Reforma Constitucional que modifica el Sistema General de Participaciones y que aumenta la transferencia de recursos a los departamentos, distritos y municipios.

La plenaria de la Cámara de Representantes avaló la reforma que incrementa las transferencias a las entidades territoriales al 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación de manera gradual a partir del 2027 y se extenderá durante un periodo de 12 año.

El ponente de la reforma, Carlos Ardila manifestó que no se aprobarán los recursos si no se aprueba una Ley de Competencias que tendrá que ser tramitada en un periodo no superior a 12 meses.

Señaló que la modificación del Sistema General de Participaciones se ajusta al cumplimiento de la regla fiscal y al marco fiscal de mediano plazo.

De acuerdo con el ministerio del Interior una reforma al SGP es fundamental para cumplir con la promesa de descentralización de la Constitución Política de 1991, devolviéndoles la autonomía a municipios, distritos y departamentos en la determinación de la inversión de los recursos en aquellos programas y proyectos que mayor potencial tienen para impulsar su desarrollo.

El incremento de las transferencias tiene como objetivo mejorar los recursos para necesidades básicas en áreas como educación, salud y saneamiento básico.

Durante el último debate de la Reforma Constitucional no asistieron el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y el director del DNP, Alexander López