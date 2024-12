Cartagena reflexionó sobre paz y derechos humanos en foro de la Universidad de Cartagena

Cartagena

En el Paraninfo de la Universidad de Cartagena, sede San Agustín, se desarrolló el foro “Los Derechos Humanos Hacia la Construcción de Paz”, un espacio académico que reunió a expertos, estudiantes y representantes de diversas entidades para dialogar sobre el rol de los derechos humanos en la reconciliación nacional y el desarrollo del país.

El foro contó con la intervención de Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien resaltó la importancia de la educación como herramienta para evitar la repetición del conflicto armado. “El aspecto fundamental de la JEP es la garantía de no repetición, pero para eso debemos fomentar la educación en paz, determinar las causas del conflicto y entender cómo la implementación del proceso de paz es una garantía de no repetición”, señaló.

Por su parte, Francisco González, presidente de English Easy Way, destacó que los derechos humanos son un conocimiento esencial para todos los ciudadanos. “Los derechos humanos no son un conocimiento exclusivo para abogados, sino para todos los colombianos. Mientras no tengamos la paz en el corazón, nunca lo lograremos”, afirmó.

El foro sirvió como escenario para el lanzamiento oficial de la Especialización en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena. Este programa busca formar profesionales comprometidos con la construcción de paz y el fortalecimiento institucional en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Durante la jornada, se resaltó el esfuerzo de la universidad y sus aliados para hacer accesible esta especialización a miembros de las fuerzas armadas y entidades públicas como la Fiscalía. Este enfoque busca promover una visión integral de los derechos humanos como un pilar esencial para la transformación social.