Adultos mayores a punto de perder subsidios del DPS

Cúcuta

Un llamado al grueso número de personas que podrían perder el subsidio “Colombia Mayor” como consecuencia del no retiro del mismo durante cuatro años consecutivos.

El director regional del Departamento de Prosperidad Social Carlos Bolívar dijo a Caracol Radio que “estamos llamando la atención de las personas que no han venido a reclamar el subsidio que entrega el gobierno nacional a través de este beneficio y queremos invitarlos a que lleguen por él”.

“Son seiscientos cincuenta personas que están en nuestros registros pero no han hecho presencia, que no han sido reportados, y que están ad portas de salir del sistema, porque no tenemos el registro de ellos” dijo el funcionario.

Indicó que “frente a esta situación ellos podrían ser retirados y perder los beneficios que contempla este programa. Por eso junto con la alcaldía de Cúcuta lideramos una campaña en su búsqueda para lograr ese propósito”.

Finalmente señaló que en la actualidad Norte de Santander tiene treinta mil beneficiarios del programa “Colombia Mayor”.