"Obras por tasa": una alternativa de no aprobarse el impuesto a la seguridad en Antioquia

Antioquia

Ante las críticas y debates por el proyecto de ordenanza de la Gobernación de Antioquia, que busca implementar una tasa sobre el consumo de energía para estratos 4, 5 y 6, así como para sectores industriales, comerciales y oficiales para garantizar la seguridad en el departamento, el gobernador Andrés Julián Rendón expresó que sigue estando abierto a otras alternativas como un modelo de “obras por tasa”, inspirado en el esquema de obras por impuestos.

“Esto no es cómodo, pero nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo se enrarece la situación de seguridad en el departamento, en especial por cuenta de lo que ya sabemos, acontece desde el Gobierno Nacional con la paz total y la decisión prácticamente de amarrarle las manos a la fuerza pública, no solo con disposiciones propias del cese al fuego, sino también de no darle los suministros, las dotaciones que se requieren a tiempo para que ellos puedan actuar con contundencia”, explicó el gobernador.

Según el mandatario departamental, esta nueva propuesta permitiría que las empresas contribuyeran directamente con la ejecución de proyectos relacionados con la seguridad, como el equipamiento de la fuerza pública, la construcción de una cárcel para sindicados y la transformación de placas polideportivas en espacios de convivencia. Estas obras, además de reducir el impacto financiero para los ciudadanos y empresas, promoverían un enfoque colaborativo en el que entidades como Argos y Celsia, reconocidas por su experiencia en este tipo de mecanismos, desempeñarían un rol fundamental.

La tasa propuesta inicialmente buscaba recaudar 1.2 billones de pesos en tres años con un impacto económico moderado. Por ejemplo, los hogares de estratos altos pagarían alrededor de 16.000 pesos mensuales por un consumo promedio de energía. Sin embargo, el modelo de obras por tasa permitiría que empresas contribuyentes financien proyectos directamente, lo que no solo sería más atractivo para el sector empresarial, sino que también evitaría la percepción de crear una nueva carga tributaria para los usuarios, según explicó el gobernador.

Adicionalmente, Rendón no descartó introducir incentivos como descuentos por pronto pago, similares a otros tributos, para motivar el cumplimiento voluntario de las contribuciones. En caso de optar por el mecanismo de obras por tasa, el gobernador destacó que podrían alcanzarse objetivos prioritarios, como la instalación de 5,000 kilómetros de fibra óptica para mejorar la vigilancia y conectividad, así como la optimización de infraestructuras deportivas con iluminación, cámaras de seguridad y mejoras físicas.

El proyecto sigue en discusión en la Asamblea Departamental, donde se definirán los lineamientos finales. La Gobernación confía en encontrar un balance entre la generación de recursos y la aceptación ciudadana, con el objetivo de responder a la creciente necesidad de fortalecer la seguridad en Antioquia.