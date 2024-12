Nuevas protestas de extrabajadoras de servicios generales de colegios de Cúcuta

Cúcuta

Decenas de trabajadoras de servicios generales de las instituciones educativas de Cúcuta para la vigencia 2023 adelantan una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación exigiendo el pago de sus salarios.

Son aproximadamente 210 trabajadoras las que en su momento se vieron afectadas por esta situación y que hoy exigen una respuesta.

“Estamos exigiendo nuestro pago de lo que trabajamos en el 2023 y no ha sido posible, por medio de la Secretaría de Educación y esta empresa llamada Grupo Adin, exigimos el pago porque ya es hora, ya ha pasado un año,ya no más reuniones, mesas de trabajo, somos madres cabeza de hogar, tenemos hijos, tenemos familias. El secretario nos dice que el pago está a manos de la empresa, llamamos y nos dicen desde allá que la plata está aquí en la Alcaldía, entonces queremos saber quién es el mentiroso” dijo a Caracol Radio Yadira Inés García, vocera de las trabajadoras afectadas.

Desde la actual administración municipal se han adelantado diferentes mesas de trabajo con el fin de exigir respuestas a la empresa encargada y dar claridad a la situación del proceso.

“Desde el año pasado vienen protestas, manifestaciones de las aseadoras, hacia la empresa, la administración, y la empresa Adin no ha liquidado a estas mujeres. Hemos venido realizando mesas de trabajo este año donde hemos hecho consultas a Tienda Virtual si nos permite liquidar, hemos requerido en diferentes ocasiones a la empresa Adin para que radique de forma correcta como lo establece la norma colombiana, una cuenta de cobro formal, con las evidencias, los soportes de seguridad social, las tuvo el año pasado sin estar vinculadas a la seguridad social, hasta hace unos días se realizaron los pagos. Nosotros contamos con el dinero pero no podemos hacer el pago porque no tenemos los documentos que soportan, no fuimos las personas que contratamos directamente a estas mujeres y entramos en un dilema jurídico, estamos revisando cómo podemos liquidar el contrato” dijo Carlos García Alicastro, secretario de educación de Cúcuta.

Se espera que el próximo jueves se pueda adelantar una nueva reunión junto al Ministerio del Trabajo, la Personería y la Procuraduría, para analizar todos los escenarios y dar una respuesta definitiva a las trabajadoras.