Falleció la actriz colombiana Sandra Reyes, a sus 49 años

A sus 49 años de edad, falleció la actriz colombiana Sandra Reyes, recordada por su trabajo en producciones como ‘Pedro el escamoso’, ‘La mujer del presidente’, ‘El cartel de los sapos’ y más recientemente ‘Rigo’. En esta novela hizo precisamente el último papel de su vida como madre de Rigoberto Urán.

La artista había sido diagnosticada desde hace un tiempo con cáncer de seno por lo que se presume que su muerte estuvo relacionada con la condición de salud, como consecuencia de dicha situación.

La actriz no fue madre y mantenía una vida personal privada y discreta. Además, fue activa en cuanto a brindar apoyo social, principalmente, a las víctimas de hechos violentas y participaba en marchas para reclamar respeto a la vida de líderes sociales.

Sandra, nacida en 1975, comenzó en la televisión colombiana en la serie ‘Clase aparte’, que contaba las historias de un grupo de jóvenes estudiantes de un colegio de clase alta.

En los años noventa participó en varias producciones del cine y la televisión nacional como ‘La mujer del presidente’ y ‘Me llaman Lolita’, y el cine, como ‘La Pena máxima’, pero en 2001 llegó al papel con el que se ganaría el corazón de los colombianos, la doctora Paula Dávila, en ‘Pedro el escamoso’, que protagonizó junto con Miguel Varoni.

La serie batió récords de audiencia y hoy en día continúa exhibiéndose en plataformas de streaming. “Lo que más tengo presente es el cariño que he recibido por el personaje de Paula Dávila. La gente, tras 20 años, me sigue y mucha me sigue por ese personaje. Me parece también bien interesante volver a estar como esa popularidad. No me cabe la menor duda de que volverá a ser todo un éxito”, dijo en una entrevista con Colprensa en 2020, cuando la serie regresó a la programación del Canal Caracol.

Tras su participación en ‘Pedro el escamoso’, Sandra mantuvo un lugar permanente en producciones de la televisión colombiana como ‘La Saga: negocios de familia’, ‘El cartel de los Sapos’ y ‘Metástasis’, entre otros.

A pesar de sus padecimientos de salud, tuvo incluso una participación en la nueva versión de ‘Pedro el escamoso’ e hizo el papel de madre de Rigoberto Urán en la serie ‘Rigo’.

Actores y personas cercanas a la televisión colombiana han expresado ya sus condolencias por su muerte.

Recorrido artístico de Sandra Reyes

En la página del agente que la representa artísticamente, Claudia Flórez, este fue el recorrido artístico de la actriz bogotana:

2024 Los 39. Personaje: Maquetauri, Secuoya España

2023 RIGO. Personaje: Aracely, RCN TV

2022-2023 Ventino, Caracol TV

2021 Serie El Paraíso. Personaje: Selmira Mintic WYF television Ltda.

2020 Mayormente Nublado. Personaje: Adelaida, Orion AFT SAS.

2020 ¡Ay Hombre! Personaje: Helena, Purace producciones SAS

2020 Enfermeras. Personaje: Mélida Palacio, RCN Televisión.

2019 El Libertador, personaje: Julia Velásquez, La Contrabanda SAS – Canal Trece.

2019 Comando Élite. Personaje: Belén, Dramax – RCN Televisión.

2017 Paraíso Travel. Personaje: Cecilia, RCNT televisión.

2016 Cuándo Vivas Conmigo. Personaje: Gertrudis, Caracol Televisión.

2013 Metástasis. Personaje: Cielo, TelesetSA.

2012-2011 El Laberinto. Personaje: Adriana Guerrero, Caracol Televisión.

2011 Tres Milagros. Personaje: Aleida, Teleset.

2010 El Cartel De Los Sapos 2. Personaje: Amparo Cadena Be-tcSa.

2010 Muñoz Vale Por Dos. Personaje: Noelia, Caracol Televisión.

2007 El CartelDe Los Sapos. Personaje: Amparo Cadena, Be-tcSA.

2006 Nadie Es Eterno En El Mundo. Personaje: Guadalupe, Caracol Televisión.

2005 Lorena. Personaje: Carmen, RCNT Televisión.

2004 La Saga. Personaje: Pilar, Caracol Televisión.

2002 Pedro El Escamoso. Personaje: Paula, Caracol Televisión.

1999 Me Llaman Lolita. Personaje: Connie, RCN Televisión.

1996 Tan Cerca Y Tan Lejos. Personaje: Luna, RCN Televisión.

1995 La Mujer Del Presidente. Personaje: Adriana, Caracol Televisión.

1995 Leche. Personaje: Mariela, Caracol Televisión.

1994 El Día Es Hoy. Personaje: Sara, Colombiana de TV.

1994 Clase Aparte. Personaje: María José, RTI.