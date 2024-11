Falleció Julio Medina, pionero de la actuación colombiana en Hollywood

Perfil

Julio Medina Salazar fue actor de cine y televisión. Nació en Chiquinquirá, Boyacá, el 16 de enero de 1933 y falleció en Bogotá el 23 de noviembre de 2024. Fue locutor en Radio Reloj y La Voz de Colombia la dos pertenecientes a Emisoras Nuevo Mundo, origen de Caracol Radio.

A los 12 años junto a su familia se radicaron en Bogotá. Siendo adolescente se inclinó por la actuación, algo que recordó en una entrevista con Caracol Radio en el 2013.

La actuación

Después de culminar sus estudios de secundaria, en el Colegio de San Bartolomé, ingresó a la facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, sin embargo, abandonó las aulas para dedicarse a la locución.

La radio

En ese diálogo recordó que en diciembre de 1954, a los 21 años de edad, se marchó a los Estados Unidos para estudiar actuación en inscribirse en la escuela de actuación Playhouse, en Pasadena (California).

Viaje a Estados Unidos

Para solventar su viaje y cumplir con la meta que se había propuesto tuvo que barrer hospitales, podar jardines y repartir donas. Se enroló en la Armada de los Estados Unidos.

Armada de los Estados Unidos

Ya estando en California, Estados Unidos, Julio Medina se fija el propósito de entrar al mundo del cine de Hollywood, se vinculó como periodista a la Asociación Extranjera de Prensa.

Asociación Extranjera de Prensa

En 1965 debutó en la serie de televisión Gunsmoke y luego, como actor secundario, participó en algunas películas y seriados, entre ellos Mi bella Genio (1966), La Familia Partridge (1970), Kung Fu (1975), The Rockford Files (1975), La Mujer Maravilla (1977), Dallas (1978) y Drug Wars: The Camarena Story (1990), caracterizando personajes de origen latino.

Logró hacerse un lugar en Hollywood, pese a no interpretar un papel estelar, codeándose con estrellas de la talla de David Carradine, Michael Douglas y Sally Field. Además.

Actors Studio

En 1985, 30 años después de emigrar a los Estados Unidos, regresó a Colombia. En los micrófonos de Caracol Radio explicó las razones que lo motivaron para retornar al país.

Regreso al país

Participó con éxito en varios seriados y novelas de la televisión colombiana, entre ellas: Cascabel (1985), Las Aguas Mansas (1994), La viuda de Blanco (1996), El pasado no perdona (2005), Sin senos sí hay paraíso (2016) y Venganza (2017).

Medina valoraba la labor de sus colegas, y observaba, con gran interés, el trabajo de los niños en los inicios de su carrera. En el programa A Vivir Que Son Dos Días, afirmó que valió la pena ser actor.

Ser actor

En esa entrevista el destacado actor hizo referencia al secreto de su longevidad.

Su longevidad

Julio Medina e esta entrevista con Caracol radio en marzo de 2013 aseguraba que no le tenía miedo a la muerte, no obstante, pedía a Dios que no se lo llevara tan pronto.

La muerte

Describió esa escena que esperaba poder grabar algún día.

La escena

En 2019 fue condecorado por el concejo de Bogotá con la Orden Civil al Mérito “José Acevedo y Gómez”, en el grado “Gran Cruz”.