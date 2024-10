Rigo Urán se ofrece para el fútbol colombiano y cuenta en qué posición le gustaría jugar

Rigoberto Urán, uno de los deportistas más emblemáticos de Colombia en los últimos años, dialogó con El VBar de Caracol Radio. Rigo, entre otras cosas, se refirió a su deseo de ser futbolista profesional y reveló que también le gustaría incursionar en el atletismo.

El antioqueño, que al final de esta temporada se retirará del ciclismo profesional, también habló de la próxima edición de Giro de Rigo, de algunas de sus experiencias como pedalistas y de cómo se ha preparado para el retiro, entre otras cosas.

“No me gusta el béisbol, me gusta es el fútbol. No tengo idea de béisbol”, comentó Rigo al preguntársele por la Serie Mundial entre Los Dodgers y Los Yankees. El antioqueño insistió una vez más en su deseo de jugar fútbol, aunque dejó en claro que no tiene una posición definida, “en fútbol, donde me reciban”.

“Yo para pata, no, para defender en el arco de pronto, de arquero me gustaría; delantero, mucha responsabilidad, porque voy y boto el balón por otro lado y me matan los hinchas. Esa es una responsabilidad muy grande. En la parte de atrás voy muy bien”, comentó sobre en qué puesto del campo podría jugar.

El antioqueño se ofreció para los equipos del fútbol colombiano. “Yo este año ya me retiro, 19 años como ciclista profesional, cuatro años como ciclista juvenil, son muchos años haciendo deporte. Me retiro de este deporte, pero obviamente queda uno vinculado al deporte. La ilusión de todo niño, en Colombia y en el mundo, es desde niño jugar fútbol, todos iniciamos así, no tenía el talento en ese tiempo y ahora, que ya soy más grande, digo, vamos a intentarlo a ver. Hay muchos equipos en Colombia, seguro un equipo que quiera un poquito de protagonismo, que me ponga a jugar al minuto 85, me sirve así, que me den 5 minuticos para salir”.

Y añadió sobre qué otro deporte le gustaría practicar. “También quiero incursionar en el mundo del atletismo, del triatlón. Tengo que aprender a correr, tengo que aprender a nadar, pero queremos estar vinculados con todos estos deportes, hacer algo diferente a lo que ya hice en toda mi vida”.

Sobre el ciclismo

Ya refiriéndose directamente a su carrera deportiva, Rigo recordó las temporadas 2014 y 2017 como quizás las más importantes de su carrera; mientras que calificó las del 2007 y las del 2009 como las más difíciles.

“Uno las competencias las mide por los resultados. Un año como el 2017, haciendo el subcampeonato en el Tour de Francia, fue un año muy especial. También en el 2014 fue un año muy lindo, era un año donde iba muy bien en esa crono, pude ganar varias contrarreloj, fueron años buenos. En general, incluso con los resultados malos que tuve en los últimos años, también me servía porque aprendía cosas nuevas. Las temporadas malas eran los años donde tuve accidentes que fueron en el 2007, en el 2009, que tuve dos accidentes graves que me marcaron mucho mi vida y mi carrera deportiva”, comentó.

Mientras que se mostró tranquilo sobre la hora de su retiro. “Yo, desde muy niño, me preocupaba el día que llegara esto, porque nosotros, los deportistas, nos acostumbramos a un estilo de vida, a unas facilidades que cuando te retiras del deporte ya no las vas a tener. A los que tienen fama y quieren ser centro de atracción de muchas cosas”.

“Pero lo que pasó con Rigo es que ya digamos que los últimos años la gente lo reconocía más por empresario, por el Giro de Rigo o por muchas otras cosas. La gente me preguntaba ‘¿Usted todavía sigue corriendo?’, lo que pasó con Rigo es que la gente en Colombia me quería por otras cosas y no por los resultados, si hubiera sido por los resultados, hace mucho me hubieran dejado de querer”, concluyó al respecto.