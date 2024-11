Marino Hinestroza denunció ser víctima de actos racistas y exigió a Dimayor tomar medidas

Lamentable situación en el fútbol colombiano. Marino Hinestroza denunció ante los medios de comunicación haber sido víctima de actos racistas, durante el clásico entre Millonarios y Atlético Nacional en la tercera jornada de los cuadrangulares finales de la Liga 2024-II.

Según comentó el mismo jugador en zona mixta, la desafortunada acción habría ocurrido durante la primera parte del partido disputado en El Campín de Bogotá, cuando tres hinchas ubicados en el sector de oriental norte se agarraron la cabeza y empezaron a realizar gestos considerados racistas.

Tras esto, el caleño de 22 años se dirigió hacia la tribuna para recriminar lo ocurrido, se quejó con el juez central y, posteriormente, tuvo que ser calmado tanto por compañeros como por rivales.

La polémica continuó minutos después, cuando Hinestroza anotó el gol del empate parcial para los antioqueños. Al capitalizar la asistencia de Alfredo Morelos, el futbolista, de reciente paso por el exterior, fue hasta al banderín del córner ubicado en occidental norte y se limpió la boca. Gesto que fue tomado como provocación, lo cual generó la ira de aficionados azules y miembros del banquillo de suplentes. Por fortuna, el tema no pasó a mayores; por otro lado, el jugador fue amonestado.

Grave denuncia en zona mixta

Finalizado el encuentro y al ser preguntado por lo ocurrido en el primer tiempo, Marino Hinestroza denunció haber sido víctima de actos racistas y le exigió a Dimayor que tome cartas en el asunto contra los culpables, así como, según comentó, lo hizo en su momento con Edwin Cardona y el entrenador Efraín Juárez.

“Ellos me hicieron mono (hace el gesto con manos y cabeza). Quería mandar un mensaje a la Dimayor: esperemos que tomen repercusiones, así como tomaron cuando Edwin (Cardona) besa el escudo, así como cuando el profesor celebra. Quiero ver el comunicado, mañana, de la Dimayor contra esos tres tipos que me hicieron gestos racistas”, expresó.

Y complementó respecto a los bochornosos actos: “Eso sí está mal y celebrar un gol no lo es. El fútbol es alegría, es libertad en su máxima expresión, así lo veo yo y así lo vemos todos. No entiendo cuáles son las leyes del fútbol, porque no hay leyes sino reglas. Espero que la Dimayor, así como sanciona, espero que también sancione a esos tres tipos que hicieron gestos racistas”.

🟢 Marino Hinestroza: “Así como toman repercusiones porque Edwin (Cardona) besa el escudo, porque el profesor celebra, quiero ver el comunicado mañana de la Dimayor de esos tres tipos que me hicieron gestos racistas”.https://t.co/v6Dg5K0r6q pic.twitter.com/nTiY6vYlx9 — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) November 30, 2024

Millonarios se impuso 2-1 en el clásico y es líder del Grupo A de los cuadrangulares con puntaje perfecto (9 puntos de 9 posibles). Aunque Atlético Nacional es segundo con 6 unidades, tendrá revancha el próximo lunes 2 de diciembre, cuando reciba al equipo bogotano en el Atanasio Girardot.