Juárez defendió a Hinestroza: Si no puedes festejar un gol, dediquémonos a otra cosa

Caliente clásico entre Millonarios y Atlético Nacional, en el cierre de la tercera jornada de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Si bien el cuadro capitalino se llevó la victoria en El Campín por 2-1, hubo varias situaciones a tener en cuenta: desde las polémicas en torno a Marino Hinestroza, quien aseguró haber sido víctima de actos racistas, hasta los provocativos gestos de Alfredo Morelos a la hinchada.

Y es que, en las últimas semanas, el conjunto antioqueño ha estado en el ojo del huracán por cuenta de polémicas situaciones. Un ejemplo de lo anterior son las sanciones recibidas por el capitán Edwin Cardona y el entrenador Efraín Juárez por, justamente, provocar a las hinchadas rivales. Pasó con Independiente Medellín en el clásico paisa e Independiente Santa Fe en el inicio de las fases finales.

Juárez defiende sus celebraciones

En medio del tenso panorama, Efraín Juárez aprovechó para hablar sobre la actitud de sus futbolistas en los diferentes compromisos del club y las airadas celebraciones que tanto revuelo han generado en el país. Así pues, el mexicano dejó entrever una supuesta persecución en contra suya y de la nómina.

“Estamos en un momento en el que todos se nos está juzgando y se nos ve con la lupa. Los jugadores están a más de 160-180 palpitaciones por minuto y es muy difícil contener esa alegría del gol. Es el orgullo de pertenecer a esta institución. Ahora parece que cada vez que se besa un escudo, se agrede a alguien. Me parece que eso lo tenemos que cuestionar, porque si no lo puedes hacer, es muy complicado”, sentenció en un primer momento el estratega.

A raíz de lo anterior, reconoció que la alegría del gol no se puede ocultar en el deporte: “Hay que entender que todas esas emociones son tan grandes, de acuerdo al esfuerzo que hacemos para conseguirlas. Si no festejas un gol, si no te emocionas en un gol, si no lo gritas, si no lo vives, entonces tendríamos que estar en otro negocio. Es un esfuerzo grandísimo que hacemos para llegar al gol, que es lo más importante y lo más hermoso que puede existir”.

Es por todo lo anterior, que aceptó el hecho de que “no le puedo decir a mi jugador que no se bese el escudo, que no se sienta orgulloso por portar esta camiseta”, debido a que, en sus palabras, se está generando un “sentido de pertenencia” al interior de la nómina. “Hoy estamos logrando esa sintonía del sentido de pertenencia, que vengan a matarse por esta camiseta y al final la gente juzgará si está bien o mal”, complementó.

Finalmente, reconoció que sí hay un detalle a tener en cuenta y que buscará mejorar con sus futbolistas: “Cuando estás con esas emociones al 100 por 100 y esas situaciones dentro del campo, hay que controlarse, porque a final de cuentas nos afecta a nosotros mismos. También es un tema personal, o sea aguantar, cerrar la boca y después con la pelota demostrar de qué estamos hechos. En ese aspecto debemos mejorar, dar un paso de jerarquía, pero día a día lo estamos trabajando”