Millonarios: ¿Montero y Vargas jugarán contra Nacional en Medellín? Esto dijo Gamero

En un clásico vibrante, Millonarios logró un triunfo crucial al imponerse 2-1 a Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Este resultado dejó al equipo bogotano como líder del Grupo A con puntaje perfecto, tras tres jornadas de los cuadrangulares finales. El partido, catalogado como una “final adelantada”, fue intenso de principio a fin.

Leonardo Castro marcó un golazo al minuto 3, mientras que Marino Hinestroza empató transitoriamente para Nacional. Finalmente, David Mackalister Silva aseguró la victoria con un cabezazo en el minuto 83, tras un error del portero David Ospina. El equipo visitante, además, sufrió la expulsión de Andrés Román en los minutos finales, lo que selló un duelo lleno de emociones.

Rueda de prensa de Gamero

El técnico Alberto Gamero ofreció una rueda de prensa al final del partido en la que analizó la estrategia, los ajustes realizados durante el juego y las claves para llevarse los tres puntos. Destacó el esfuerzo del plantel y habló sobre los desafíos de enfrentar a Nacional en Medellín el próximo lunes, en un duelo que podría definir en gran medida el cupo a la final de la Liga colombiana.

Gamero inició su intervención explicando cómo Nacional logró dominar por momentos y cómo Millonarios corrigió su estrategia durante el juego:“No teníamos el balón y por banda estábamos perdiendo. Nuestro plan era contrarrestar la banda de ellos y atacarlos, no éramos efectivos en eso y perdimos la pelota. Se practicó ese escenario e intentamos tener la pelota más por dentro que por fuera y cambiamos la estructura. El partido lo emparejábamos con los cambios, fue un juego cerrado, un partido de final”.

Asimismo, el técnico aclaró que su equipo no está diseñado para defenderse con un bloque bajo, destacando el mérito de Nacional al administrar mejor el balón en ciertos tramos del partido: “No nos gusta el bloque bajo, ese equipo no está diseñado para eso. Hay que darle mérito al rival porque nos sometió. Ellos jugaron bien por banda y por dentro nos ganaban cuando interiorizaba Román, pero nunca se ha dicho que vamos a darle el balón al rival y a contragolpear. No regalamos el balón, el rival lo administró mejor que nosotros”.

En cuanto al esfuerzo físico, Gamero elogió a sus jugadores y subrayó la importancia de la recuperación de cara al próximo duelo: “Los muchachos hicieron un esfuerzo enorme, vamos a recuperar a los jugadores y ellos tendrán que hacer lo mismo. Hay que corregir cosas y hay que evaluar cómo se puede recuperar este encuentro. La parte mental juega mucho en estas instancias y vamos a jugar un duro partido en Medellín como fue este. Tenemos el deseo de buscar ese partido y acercarnos a la clasificación”.

Respecto a las dudas por las lesiones de Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas, el técnico fue cauto, aunque mostró optimismo por la posible participación del defensor costarricense: “Lo de (Álvaro) Montero dice que sintió que se le apretó el músculo, pero hay que evaluarlo y mirar si puede estar y Juan Pablo (Vargas) está con los fisioterapeutas, estará en el entrenamiento y de ahí miraremos si viaja a Medellín, pero somos optimistas de que pueda llegar”.

Por último, Gamero se refirió a las provocaciones durante el juego, llamando a la tranquilidad y al respeto en el próximo duelo en el Atanasio Girardot: “Ellos deben tener tranquilidad, esto es vivirlo con paz, allá trataremos de portarnos muy respetuosamente con los hinchas de Nacional. Es lindo ver estos partidos entre grandes, nos comportaremos como un equipo grande en el Atanasio”.