Premios The Best: así puede votar por James Rodríguez y Mayra Ramírez

La FIFA dio a conocer este jueves los candidatos a todas las categorías de los premios The Best, en el que el galardón al mejor jugador del mundo se roba todas las miradas. Sin embargo, hay otras ramas que se reconocen, como el mejor arquero, el mejor entrenador, el mejor gol o el once ideal del año, en el que hay dos colombianos postulados por el equipo masculino y femenino respectivamente.

Se trata de James Rodríguez y Mayra Ramírez. En el caso del volante cucuteño, resalta lo hecho con la Selección Colombia, con la cual alcanzó el subcampeonato de la Copa América, competición en la que salió como el mejor jugador y se proclamó ‘como rey del continente’. En este torneo, fue elegido cuatro veces como MVP de seis partidos disputados.

El año del futbolista de 33 años no ha sido lo más destacado a nivel de clubes, pues con São Paulo el primer semestre y Rayo Vallecano en el segundo, la continuidad ha sido poca. Por su parte, con la Tricolor jugó un total de 16 partidos, aportando ocho goles y dos asistencias.

Del mismo modo, Mayra Ramírez hace parte de las opcionadas a estar en el once ideal del equipo femenino. La delantera del Chelsea ha brillado con el club inglés y también se le tiene en cuenta lo hecho con el Levante de España. Sus números a nivel de club son de 14 anotaciones y 4 asistencias.

Con la Selección Colombia, alcanzó los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, equipo que cayó ante España. Justamente ante el equipo ibérico, ha convertido el único gol con la camiseta de la Tricolor.

¿Cómo votar por James Rodríguez y Mayra Ramírez?

Vale mencionar que para esta edición los aficionados podrán participar en la elección de los equipos ideales masculinos y femeninos. Las personas, una vez creen su cuenta en la página de la FIFA, podrán formar sus onces, teniendo en cuenta que sus votos tiene el mismo peso (25%) que un panel compuesto por periodistas, técnicos y capitanes de las federaciones afiliadas.

Una vez elijan al portero, los votantes podrán escoger una de las tres formaciones posibles y escoger hasta cuatro defensas, cuatro mediocampistas, y tres atacantes para ocupar las plazas que restan.

Para votar por James Rodríguez, puede ingresar a: https://www.fifa.com/es/the-best-fifa-football-awards/2024/mens-11 y escogerlo.

Por su parte, para darle el voto a Mayra Ramírez, lo podrá hacer en: https://fifa.com/es/the-best-fifa-football-awards/2024/womens-11

¿Hasta cuándo se puede votar?

El plazo máximo para que la gente pueda votar es el próximo martes 10 de diciembre a las 5:59 p.m. (hora de Colombia).