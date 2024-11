Desde Anato calificaron como un retroceso la medida sobre visado al Reino Unido

Armenia

El impacto que proyectan es negativo respecto a que la medida se tomó en la temporada alta que es la de fin de año.

Precisamente en su visita al Quindío, la presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo Anato, Paula Cortés reconoció que ya había paquetes turísticos y tiquetes vendidos lo que agrava el panorama.

En cuanto a la reciprocidad por parte del gobierno nacional, destacó que la solución no es restringir puesto que el turismo no puede ser de fronteras.

“No, realmente balance como tal no, no tenemos una cifra exacta, pero obviamente es un retroceso para el país que nos pongan visa lo que hemos mencionado permanentemente es que el turismo no tiene ni color político, no, no es de centro ni derecha ni izquierda ni mucho menos es una restricción de fronteras. El turismo es para fronteras abiertas para que los turistas puedan viajar permanentemente y que, por supuesto los colombianos puedan viajar, libremente al Reino Unido”, señaló.

“La afectación no en números, pero sí, la afectación será importante porque lamentablemente se tomó en una época del año que es la temporada alta y pues claramente las agencias de viajes ya teníamos paquetes vendidos tiquetes al Reino Unido para después del 25 de diciembre para pasar navidades y bueno, nos pusieron a correr en este momento a buscar citas y a buscar trabajo con ellos, esta mañana hablé con el embajador Roy y hemos hablado también con el embajador George de aquí del Reino Unido en Colombia y bueno, vamos a ver cómo le salimos a esta decisión”, mencionó.

Asimismo, dijo que para el colombiano no es ninguna restricción salir a los viajes ya que Estados Unidos es el principal país emisor y receptor donde toda la vida ha exigido visa por lo que no ha sido impedimento a la hora de emprender un viaje.

“Creemos que la solución no es restringir que más extranjeros vengan a nuestro país, Si tenemos una molestia, claramente hay una molestia de que eso pase lamentablemente por pocos, que buscan otros temas diferentes a turismo, pues pagamos los agentes de viajes y paga el consumidor que de verdad viaja por el turismo, pero como decía anteriormente para el colombiano no es ninguna restricción salir a los viajes, Estados Unidos es el principal país para nosotros emisor y receptor y pues toda la vida, ha tenido visa para los colombianos y eso no ha sido tampoco un impedimento para viajar”, destacó.

Añadió que Reino Unido está incluido dentro los 20 países que más emite turistas extranjeros al país.