Daniel Cataño: “Siempre son finales con Nacional, se juega lo que es el grupo”

Millonarios y Atlético Nacional disputarán dos partidos consecutivos que podrían definir la suerte del Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Ambos equipos comandan la zona con 6 puntos cada uno, ganando la posición los antioqueños gracias a su mejor diferencia de gol.

Daniel Cataño ha surgido como un refuerzo estelar de los bogotanos para esta recta final del campeonato, sumando minutos progresivamente en los últimos encuentros. El volante creativo analizó este compromiso y habló sobre su condición física.

“Siempre son finales con Nacional, se juega prácticamente lo que es el grupo, creo que el equipo que saque más provecho de estos dos partidos va a ser un gran candidato para quedarse con el grupo. Vamos a afrontarlo como siempre, queremos ganarlo y saberlo que tenemos un gran rival al frente, vamos a disputarlo, sabemos que tenemos con qué”, comentó Cataño de cara al juego ante los dirigidos por el mexicano Efraín Juárez.

El volante antioqueño se ha visto afectado por múltiples lesiones durante el presente año; no obstante, siempre que ha tenido la posibilidad de actuar ha marcado alguna diferencia importante, dando muestras de su riqueza y calidad técnica.

Sobre su condición física, reconoció no estar aún en el 100% de sus capacidades. “Vamos de menos a más, nosotros hemos sido claros con el profe, con todos, queremos hacer lo correcto, no acelerarnos, uno quiere jugar, quiere estar más tiempo, pero una cosa es lo que no quiere y otra lo que el cuerpo da”.

“Hemos acelerado todo este tema por poder estar, poder ayudar al equipo, vamos bien, a ver cuando nos sentimos al 100%, porque estos partidos no dan para jugarlo con el 50 o el 70, si hay un compañero que está mejor que uno físicamente, es correcto que él lo haga”, concluyó al respecto.