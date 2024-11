Con espectáculo de drones, agua y luz se encendieron los Alumbrados Navideños en Medellín

Medellín, Antioquia

Luego de una cuenta regresiva que realizaron cientos de personas frente al edificio de EPM, se encendieron la versión 57 de los Alumbrados Navideños este año en Medellín . El ritual de encendido, que recibió el nombre de “Medellín: pesebre de luz”, contó con la participación del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gerente de EPM, John Maya Salazar y previo al evento cúspide, hubo un espectáculo de agua, luz y drones que colorearon el cielo de una noche despejada de la capital paisa, representando obras de Fernando Botero, el logo de EPM y mensajes navideños para todos los asistentes.

#Alumbrados l Este es el momento preciso en el que se encienden los alumbrados en la ciudad de Medellín. Están compuestos por 8 millones de bombillas LED en 25 mil figuras elaboradas por madres cabeza de familia. Llegó la Navidad.

📽️Caracol Radio pic.twitter.com/2YCoK4pgWg — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) November 29, 2024

Los alumbrados, presentes en 50 puntos de la ciudad, este año tienen la temática de tradiciones, personajes y valores de la Navidad tradicional.

Medellín tiene el pesebre más grande del Mundo

John Maya, gerente de EPM, reveló que uno de los alumbrados presentes en Medellín es un pesebre que en la actualidad es el más grande del mundo y hará parte de un concurso realizado por El Vaticano , centro de la fe de los católicos.

“Es un concurso que hace el Vaticano y entonces pues no podemos llevar esto para El Vaticano pero si lo vamos a escribir porque es el pesebre más grande del mundo a cielo abierto. Todo esto lo hicieron nuestros ingenieros, nuestros artesanos, nuestros operarios. Todas estas cosas, todas estas figuras, veinticinco mil figuras, las hicimos nosotros. Aquí no importamos nada, no trajimos nada del exterior, es el talento de nuestra gente y también es un homenaje a ellos”.

Caracol Radio habló con los asistentes al ritual de encendido para conocer su opinión sobre los mismos y la temática en la que se basaron este año, a lo cual coincidieron en su agrado a la vuelta a lo tradicional.

“está agradable poder salir con la familia otra vez y es algo novedoso y diferente”.

“La verdad los alumbrados me parecieron excelentes, me encanta que revivan la tradición de lo que es Medellín, el pesebre de luz”.

“Felicitar a la empresa por volver a creer en las familias, en resaltar los valores que se han ido perdiendo tanto”.

“Los alumbrados están bonitos, el espacio está muy organizado, hay mucha vigilancia”.

Los alumbrados de Medellín: famosos internacionalmente

Turistas extranjeros coincidieron en la belleza de los alumbrados y revelaron que los mismos son reconocidos fuera del país.

“Yo soy de El Salvador. Me parecen espectaculares, el ambiente fenomenal, familiar, y lo importante es que no se pierda la tradición de la Navidad, que esto es la Navidad. Tienen su fama, los alumbrados, y mucha gente viene nada más por venir a ver este evento que es único, ¿no? Muy, muy bonito”.

“Como alguien que viene aquí de los Estados Unidos, es muy chévere ver todo esto así, tan bonito. Con toda la gente que está aquí caminando, de todas las edades, es muy bonito de ver. Y estar aquí primera noche, hasta más”.

Por último, desde la alcaldía de Medellín y EPM esperan que 125 mil personas visiten los alumbrados hasta el 12 de enero y los mismos le dejen cerca de $80 millones de dólares como derrama económica a la capital paisa por este evento que busca la unión de las familias durante esta navidad.