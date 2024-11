Santa Fe recuperaría una figura para su visita al Deportivo Pasto

No son días fáciles para Independiente Santa Fe, que aún no suman unidades durante los cuadrangulares y acumulan dos partidos consecutivos conociendo la derrota. Los hinchas capitalinos no están conformes con el equipo y, a pesar de que todavía existen chances de clasificar a la gran final, el panorama es complicado.

Durante el segundo semestre y en la fase del Todos Contra Todos, el rendimiento bajo el mando de Pablo Peirano fue positivo, teniendo casi asegurado el cupo a Copa Libertadores. Para las últimas cuatro fechas del certamen, Harold Santiago Mosquera, quien ya está recuperado de su lesión, hará parte del grupo rojiblanco que irían en busca del milagro.

Aunque todavía están a la espera de jugadores como el defensa Julián Millán y el delantero uruguayo Agustín Rodríguez, el hecho de recuperar a Mosquera genera esperanza de cara a los próximos compromisos.

Harold Santiago, clave

La falta de gol ante Nacional y Millonarios ha sido un golpe duro para el rendimiento del equipo que no se encuentra de la mejor forma. El experimentado Hugo Rodallega no se encuentra en el mejor momento goleador y Edwar López, junto a Omar Albornoz, no ha podido dar garantías en la zona ofensiva.

El atacante Mosquera, a lo largo de su carrera ha demostrado ser un jugador desequilibrante, de buen pie y hasta incluso con capacidad de gol. Desde su llegada al club, Harold tiene seis tantos a su nombre y ha repartido un total de dos asistencias. Recordemos que el último partido del delantero fue el pasado 4 de noviembre, justamente ante Nacional, en la antepenúltima fecha del todos contra todos

El entrenador uruguayo Pablo Peirano ya cuenta al 100% con Mosquera, pero aún no hay seguridad si será inicialista ante Deportivo Pasto en la capital nariñense, que un duelo que por obligación deberán ganar.

Hasta el momento, Millonarios y Nacional lideran el Cuadrangular A con 6 unidades cada uno, pero se quitarán puntos este viernes y es una situación positiva para los Cardenales, que de ganar estarían de vuelta a la pelea.