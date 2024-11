Mujer amenazada le desaparecieron a su hija de 15 años y huyó del Putumayo a Santander

Bucaramanga

La mujer de 52 años pidió reservar su nombre tras recibir varias amenazas por parte de paramilitares en el Putumayo. Le quemaron el cuerpo, le desaparecieron hace nueve años a su hija de 15 años y hace un año la Fiscalía encontró a la menor descuartizada en una fosa común entre el Caquetá y Putumayo.

Pero hasta hace un mes le confirmaron que era su hija, tras meses de investigación y el estudio respectivo del ADN.

Llegó a Bucaramanga hace tres meses, huyendo del conflicto armado en el sur del país, y ahora pide apoyo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con el fin de que le ayuden con el traslado del cuerpo de su hija; al no contar con los recursos para regresar al Putumayo y recoger los restos de sus hija.

“Soy víctima del conflicto armado. Vengo de una zona que habita mucho paramilitar, como es el sector del Venado y La Hormiga. A mí me desplazaron de allá y se llevaron a mi hija en el 2015. Yo soy de Nariño pero estaba viviendo en Putumayo, trabajando en una finca cuando la desaparecieron”, manifestó en Caracol Radio.

En un inicio se radicó en Popayán, pero denunció que allí casi la matan, la persiguieron y le quemaron la espalda dejándole graves cicatrices. “En Popayán conocí a una señora que vive acá en Bucaramanga y me vine con ella. Ahora estoy viviendo en Santander y me dedico a realizar oficios varios en la casa de ella”, señaló la mujer amenazada.

“A mi hija la encontraron descuartizada en pedacitos. Ella estaba de tres meses de embarazo y la mataron. La Fiscalía la encontró luego que puse la denuncia. He andado de un lado a otro tocando puertas para poder traerla del Putumayo, ya que no se puede cremar por la investigación. Está en una fosa común en una zona de difícil acceso”.

Indicó que le ha pedido ayuda a la Unidad de Víctimas, alcaldías, personerías y Fiscalía pero le indican que por ser fin de año no tienen el presupuesto para ayudarla. Le explicaron que como ella está identificada como víctima en el Putumayo, no pueden ayudarla en Santander, tiene que hacer el traslado y eso puede demorar meses.

“Es decir que para recibir las ayudas en Bucaramanga debo hacer un proceso de traspaso de todos los papeles y eso se demora bastante. Quiero tener a mi hija y darle su cristiana sepultura”, agregó la mujer.

Por eso está pidiendo el apoyo de los santandereanos para recoger fondos y poder desplazarse hasta el sur del país, que le puede costar más de 6 millones de pesos; contando pasajes ida y vuelta.

Además de los costos que le exige la funeraria para recuperar los restos que están a más de 8 horas de distancia de una zona urbana en esta región del país, que además de ser un sector tomado por grupos armados es de difícil acceso y toca trasladarse en lancha.

“No tengo familia, ni nadie que me ayude. Me defiendo lavando ropa, arreglando casas y haciendo aseo. El Estado no me ha colaborado. No he recibido auxilio de reparación de víctimas, pese a ser reconocida. Ya me cansé de pedirle ayuda al gobierno”, contó en Caracol Radio entre lágrimas.