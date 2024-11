Migración y diplomacia: los efectos de retorno de la visa al Reino Unido

En Hora20 una mirada a las implicaciones diplomáticas ante la imposición nuevamente a los colombianos de la visa como requisito para entrar el Reino Unido. El análisis del papel del Gobierno y lo que significa la alta solicitud de asilo en varios países. Después una mirada a las discusiones éticas y morales que se han desprendido del nombramiento de Armando Benedetti en el Gobierno. Por último, las protestas de los indígenas en Bogotá.

Lo que dicen los panelistas

Martha Alfonso, representante a la Cámara por la Alianza Verde, planteó que es fundamental proteger una figura de protección humanitaria internacional como lo es el asilo, “debemos saber que esa figura puede salvar vida de líderes que tienen una condición crítica de seguridad”. Agregó que hay que revisar la ética de la vida, el DIH y las figuras de protección de la vida, “no se puede abusar del asilo porque es poner en riesgo la vida de quienes realmente lo necesitan”. También señaló que la figura del asilo no se compadece con el clima de seguridad del país, aunque afirmó que hay presiones en seguridad. De otro lado, dijo que si se estudia el fenómeno migratorio, la gran mayoría que figura asilo vienen de contextos urbanos, donde hay menor impacto del conflicto armado.

En el caso de Benedetti, dijo que él estuvo presente en la campaña y que si no hubiera sido por sus estrategias de campaña, no se hubiera logrado el caudal de apoyos y no se hubiera logrado ganar la elección, “entiendo que hubo compromiso porque contribuyó al triunfo del gobierno, aunque puede que no me guste en términos éticos”.

Jorge Restrepo, director del Cerac, economista y profesor en la Universidad Javeriana, explicó que el país pasa por un fenómeno migratorio, “Colombia no había visto niveles de migración por vías legales tal alto como el que hemos visto tras la pandemia”, y recordó que ha salido por lo menos un millón de colombianos en los últimos dos años, “eso es el 4 o 5% de la población que salió para no volver. Muchos se quedan y extienden el tiempo del visado inicial”. Detalló que los países a los que se pide asilo son los de la UE, EE. UU. y Canadá. “Colombia junto con Perú tienen un rechazo del 97% de las solicitudes de asilo en la UE. Hay 100 mil solicitudes activas de asilo”.

También dijo que la decisión del Reino Unido puede ser una bola de nieve, “es tan alto el número que usa la aplicación sin sustento de asilo y quienes viajan sin visa, que la Comisión Europea ya propuso fortalecer el mecanismo de suspensión de la visa”.

Para Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca, estos fenómenos diplomáticos responden a políticas de Estado y que merecen una ofensiva diplomática, “estas medidas no son tomadas de la noche a la mañana, ni el haber quitado la necesidad de visa, ni restaurar la medida”. Apuntó que no hay que decir que la culpa es del Gobierno, pero que sí se debe revisar lo que pasa, “la gente utiliza mecanismos fraudulentos para hacerse a algunos beneficios. Acá vemos gente que realmente necesita el asilo, pero muchos otros vienen asesorados por agencias de viajes”.

Manifestó que no se puede reaccionar como lo hizo el Presidente, “creo que el Canciller ya sale a hacer una invitación para que se revalúe la medida, pero la decisión no se va a revisar. No tomamos las acciones y esa era nuestra responsabilidad”. Por último, recordó que en muchas naciones el escenario migratorio es la política central de campañas presidenciales, “en EE. UU. fue un fenómeno, lo fue también en el Reino Unido y están llegando gobiernos con políticas fuertes en materia migratoria”.

José Daniel López, presidente de AlianzaIn y exrepresentante a la Cámara, señaló que actualmente cientos de miles de colombianos salen del país sin planes de regreso, “hay un fenómeno de migración y muy seguramente el grueso de los migrantes que deciden aplicar a un asilo, no lo hacen por una persecución política”. De otro lado, dijo que la lógica de ley de atajo nos termina generando consecuencias negativas como imponer el requisito de visa. Fue enfático en decir que se puede matizar la responsabilidad del gobierno, pero que lo que sería inadmisible, es que esta decisión se repita en otros escenarios como México y la Unión Europea, “hay que ver cómo impedimos que esto pase en otros lugares. Hay que aumentar el pragmatismo y el camino no es reciprocidad en relación con UK, hay que ver nuestra posición en correlación de fuerzas, pero lo importante es no desquitarnos”.