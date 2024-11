Jueves 28 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante la polémica que se ha generado en el Quindío por la solicitud que hicieron un grupo de campesinos de constituir una zona de reserva campesina en la zona cordillera del departamento, desde la Agencia Nacional de Tierras; ANT dieron claridades sobre este proceso

Natalia Pérez Alonso director de la ANT fue clara en manifestar que hay mucha desinformación frente al tema y que solo se radicó la solicitud que, aunque fue aceptada todavía faltan dos etapas claves para poder definir si el Quindío tendría la zona de reserva campesina

La funcionaria indicó que hay mitos sobre que no son ciertos sobre este tema y explicó “no es cierto que llegaran desplazados y comunidades de otros departamentos a invadir los predios, no habrá tampoco titulación colectiva, se respeta todas las figuras de propiedad privada, no habrá ningún tipo de expropiación de propiedades, no se desconocen los esquemas de ordenamiento territorial y los planes de manejo ambiental”

La directora de la ANT fue clara en manifestar que el camino es largo para constituir la zona de reserva campesina y que será en conjunto con la sociedad, los campesinos, los gremios, las autoridades y que incluso se realizarán mesas y audiencias públicas donde se discutirán todos los temas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Presidente del Comité de Cafeteros del Quindío, Elías Mejía, aunque destacó la importancia de los buenos precios internacionales e internos del café, fue claro en manifestar que no es una bonanza cafetera como algunos ha querido demostrar

Señalo que estos buenos precios están beneficiando a quienes todavía están recogiendo la cosecha cafetera, eso sí espera que estos buenos precios se mantengan por los menos seis más para que la cosecha del primer semestre del 2025 también se vea beneficiada.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 2000 personas que habitan en los municipios de Génova, Montenegro, La Tebaida, Quimbaya, Filandia y Circasia, en el Quindío, fueron beneficiadas con la construcción de cerca de 2 kilómetros de placa huella, obras que realizaron soldados de la octava brigada del Ejército.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tras denuncia de riesgo de colapso de puente entre Armenia y Calarcá, desde la asamblea departamental instaron a cumplir con acción popular

Recordemos que la comunidad de la zona veredal del puente Don Nicolás que comunica a estos dos municipios del departamento, denunció el deterioro y riesgo de colapso por la temporada de lluvias.

La diputada del pacto histórico, Jessica Obando mencionó que realizó una visita al sector para conocer de primera mano la problemática y fue clara que avanzan en la medicación pertinente para que la gobernación establezca la intervención.

Afirmó que la acción popular que interpusieron los líderes comunales está enfocada a la construcción de un nuevo puente y no un reforzamiento por eso el llamado es a su cumplimiento.

También aseguró que la idea es llevar a cabo una mesa de trabajo en conjunto con las autoridades competentes para establecer el seguimiento a la obra.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia denuncian a líder comunal de estafar a empresarios haciéndose pasar por funcionario de la gobernación, lo insólito es que cuenta con más de 10 denuncias en la Fiscalía

Precisamente en diciembre del año pasado se dio a conocer la denuncia relacionada con el entonces presidente de la junta de acción comunal del barrio Lindaraja de la ciudad, Diego Ramírez quien al parecer prometía saldar deudas a los usuarios morosos de Empresas Públicas de Armenia, sin embargo, todo terminaba en una estafa.

Ahora la situación se repite, pero con empresarios del departamento así lo evidenció el presidente del Concejo Municipal, Juan Camilo Tabares.

Manifestó que, a pesar de tener varias denuncias en la Fiscalía, nuevamente está generando engaños y esta vez a empresarios puesto que se hace pasar por funcionario de la casa delegada de la gobernación del departamento para ofertar ferias y eventos con el fin de exigirles pagos por dichos espacios que resultan ser una mentira.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Aplazado debate sobre el Presupuesto General del Departamento para la vigencia 2025, diputados solicitan corrección en cifras y ajustes al documento. El debate se reprogramó para hoy, 28 de noviembre a las 2:30 p.m.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Asamblea Departamental del Quindío radicó una solicitud formal al Gobierno Departamental, la Nueva EPS, Audifarma y el Hospital La Misericordia de Calarcá, expresando su preocupación por las afectaciones en la prestación de servicios de salud a los más de 33.000 habitantes de Calarcá por el cierre del punto de atención de Audifarma ha generado retrasos en la entrega de medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En sesión ordinaria acompañados por el señor alcalde James Padilla, Gabinete Municipal, familiares y amigos, se llevó a cabo el acto protocolario donde recibieron posesión del cargo, el presidente del Concejo John Edison Echavarría Barreto, como primer vicepresidente Juan Diego Palacio y el concejal Hooverney Correa Cuellar en la segunda vicepresidencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gremios en el Quindío resaltan la importancia del Black Friday por ser el inicio de la temporada de compras navideñas

El Black Friday o viernes negro será mañana 29 de noviembre donde se caracteriza por importantes descuentos en el sector comercial como tiendas virtuales y grandes almacenes.

El presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada resaltó que este tipo de estrategias son fundamentales para la dinámica económica del sector por lo que son muy altas las expectativas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

36 empresarios participarán de la segunda versión del festival del plátano en el Quindío

El evento se llevará a cabo desde el sábado 30 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre en el Mall del Café ubicado cerca al corregimiento de Pueblo Tapao en el municipio de Montenegro, donde los participantes darán a conocer diferentes productos hechos a base de plátano.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada destacó que esperan alta afluencia de personas para que disfruten de la gastronomía con productos como las empanadas, helados y obleas.

El sábado 30 de noviembre el horario es desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y el domingo 1 de diciembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Quindío epicentro del encuentro nacional de turismo receptivo de Anato

En el hotel Mocawa Resort en el municipio de La Tebaida se realizará desde hoy 28 de noviembre y hasta mañana viernes 29 el quinto encuentro nacional de turismo receptivo. La secretaria de Turismo del departamento, Juana Gómez reconoció la importancia del espacio para fortalecer el turismo interno local y a nivel país.

Informó que contarán con más de 300 empresas operadoras de turismo recordando que el receptivo es aquel que vende los destinos a nivel internacional por eso considera es fundamental el evento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A partir de las 9:00 a.m., hoy jueves 28 de noviembre, el alcalde de Armenia, James Padilla García, liderará la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas vigencia 2024. Evento que tendrá lugar en el auditorio de Ciencias Agroindustriales de la Universidad del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La ceremonia de proclamación de la edición número 31 del Premio Comfenalco a la Mujer tendrá lugar hoy jueves 28 de noviembre en el Centro Cultural y Metropolitano de Convenciones de Armenia, a las 5:00 p.m.

En la ceremonia los asistentes podrán ver de cerca a las 16 postuladas por la comunidad de Armenia, Calarcá, Circasia, La Tebaida, Pijao, Quimbaya y Salento, cabe recordar que La Mujer Comfenalco 2024, elegida por el jurado representará al departamento en el mes de marzo en el Premio Cafam a la Mujer.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, El Quindío llegó a 20 medallas en total en los Juegos Nacionales Juveniles, 16 en los juegos convencionales y 4 en para nacionales.

El bádminton quindiano sumó tres medallas de bronce: en dobles masculinos Sergio Zapata y Nicolás Morales. En dobles mixtos, las parejas Gabriela González Hernández-Nicolás Morales Rey y Mónica Yulieth Gutiérrez Guapacha-Sergio Zapata Ramírez ganaron las dos medallas de bronce.

Hoy el Quindío jugará dos finales buscando la medalla de oro, en el bádminton Nicolás Morales jugará a las 10y20 de la mañana la final de la modalidad individual frente a Antioquia, y en el balón mano en el coliseo multideporte de Armenia, Quindío jugará la final contra Antioquia a las tres de la tarde.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado El Deportes Quindío tiene nuevo director Técnico, se trata de Carlos Eduardo Velasco que asumirá funciones a partir del próximo 1 de diciembre.

Miércoles 27 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío