Hotel Hilton trae descuentos hasta del 30% en el Black Friday: explora Colombia y Brasil

Santa Marta

Los colombianos que deseen anticipar sus planes de vacaciones o ‘escapadas’ con las mejores promociones del año, sobre todo en la temporada de Black Friday, ya lo pueden hacer. La cadena hotelera Hilton en Colombia anuncia que del 25 de noviembre al 2 de diciembre regresa su ‘Semana especial’ en la que hoteles como Hilton Bogotá, Hilton Bogotá Corferias, Hilton Cartagena, Hilton Santa Marta, Hilton Garden Inn Santa Marta y Hilton Garden Inn Barranquilla, tendrán un descuento de hasta el 30% en la tarifa con desayuno incluido.

Esta oferta, dice el hotel, no se limita únicamente al territorio colombiano, ya que Hilton la extiende a aquellos que sueñan con viajar a Brasil. Entre los hoteles destacados se encuentran Hilton Rio de Janeiro Copacabana, Hilton Barra Rio de Janeiro, Hilton São Paulo Morumbi, Canopy by Hilton Sao Paulo Jardins, Almenat Embu das Artes Tapestry Collection by Hilton y Hilton Porto Alegre.

La ‘Semana especial Hilton’ estará disponible para reservas realizadas hasta el 25 de noviembre de 2025, sujeta a disponibilidad, lo que brinda a los viajeros la flexibilidad de planificar sus estadías con anticipación y aprovechar la oferta en distintas fechas del próximo año.

Los hoteles participantes en Colombia y Brasil forman parte de Hilton Honors, el galardonado programa de lealtad de huéspedes de las distintas marcas hoteleras de Hilton.

¿QUÉ INCLUYE LA RESERVA?

Los miembros que reservan directamente tienen acceso a beneficios instantáneos, que incluyen: pago flexible que les permite elegir casi cualquier combinación de puntos y dinero para reservar una estadía, un descuento exclusivo para miembros, Wi-Fi estándar gratuito y la aplicación móvil Hilton Honors.

Sin duda, esta oportunidad en el Black Friday es una gran opción que deben tener en cuenta quienes están planeando sus vacaciones para final e inicio de año.

Hay que decir que, tradicionalmente, noviembre es el mes para organizar los futuros viajes dada la coyuntura de descuentos en el país, es el periodo ideal para aprovechar mejores precios que permiten disfrutar de experiencias únicas tanto en Colombia como en el extranjero.

Pensando en ello, la cadena hotelera Hilton en Colombia ha anunciado esta serie de promociones para que los turistas las aprovechen y disfruten en familia.