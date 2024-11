Este año Bogotá reducirá el consumo energético en un 63% con el alumbrado de navidad

Bogotá

Del 7 al 23 de diciembre Bogotá se vestirá de navidad. Por primera vez, la ciudad le apostará a una iluminación con eventos culturales, reduciendo en un 63% los tradicionales alumbrados navideños.

Este año los alumbrados navideños en la capital del país se reducirán de 70 mil a 26 mil kilovatios. Según explicó el secretario de Cultura, Santiago Trujillo, se trata de una iluminación mucho más económica en términos de energía y que estará distribuida en 15 escenografías, entre estas el Parque Nacional y el gran árbol de navidad que estará ubicado en la Plaza de Bolívar.

“Estamos en un momento en el que tenemos que cuidar los recursos naturales y sabemos que hay que ahorrar no solamente agua sino también energía de 70.000 kW vamos a tener 26.000 kilovatios, pero eso no quiere decir que la iluminación no va a estar bonita. Encontramos mecanismos y métodos de iluminación mucho más económicos en términos de uso de energía que los podrán ver en un recorrido de 15 escenografías luminosas gigantes, un árbol de 24 metros de altura en la Plaza de Bolívar”.

La inauguración del alumbrado en la carrera séptima será el próximo 7 de diciembre. Contará con un desfile inaugural en el que participarán 17 comparsas capitalinas y más de 700 artistas en escena. El desfile comenzará a las 4 p.m. en la Plaza Cultural La SantaMaría y terminará a las 6 p.m. en la Plaza de Bolívar.

Durante estas fechas la ciudad contará con un circuito de 8 puntos que se podrá recorrer por la carrera séptima: el Parque Nacional, la Plaza Cultural La Santamaría, el Parque Bicentenario, la Plaza de Bolívar, La Catedral Primada de Bogotá, la Calle 10 y la Calle 11, y múltiples espacios de la localidad de La Candelaria.

“En este recorrido, los bogotanos y turistas podrán disfrutar de tres grandes espectáculos gratuitos, con más de 100 funciones, diseñados y producidos especialmente para esta Navidad. Más de 1.060 artistas locales participarán en estos eventos que incluirán circo, teatro, música, danza, video mapping, figuras de luz gigantes, performance, experiencias sensoriales, arte digital inmersivo, estructuras lumínicas y un árbol navideño de 24 metros de altura”.

También, se espera que durante el mes de diciembre se reporte un aumento de personas ocupadas cercano a las 25 mil, siendo los industria, comercio y servicios los sectores más beneficiados.

“En temas de empleo esperamos que este incremento esté jalonado principalmente por el sector de recreación y cultura, actividades artísticas y por el sector nuevamente de alojamiento y servicios de comida, todo el tema de servicios. Estamos además esperando un aumento en las ventas reales del comercio minorista que se ha visto recientemente golpeado por la desaceleración y que está levantando cabeza despaciosamente cercano al 30%”.

Sumado a esto, entre el 16 y el 23 Transmilenio habilitará la ruta de navidad. Este servicio especial del sistema conectará la Plaza de Toros con la Plaza de Bolívar y funcionará entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche.