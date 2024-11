Aparte de la pólvora, otros descuidos pueden generar emergencias en Navidad

Medellín

Con la llegada de las festividades navideñas y cuando los alumbrados se prenden, las autoridades también encienden las alarmas para generar conciencia sobre algunos descuidos en medio de las celebraciones que pueden generar emergencias. Estas no solo son ocasionadas por el uso de la pólvora, sino también por otras situaciones como líquidos calientes y sobrecarga a los tomacorrientes por las instalaciones navideñas.

En estas situaciones expuestas y alertadas, los principales afectados son los menores de edad, que los padres en medio de las celebraciones los descuidan y ocurren las tragedias. Por ello, preste atención a las recomendaciones que entrega el Dagrd de Medellín. Ya muchas de estas prácticas pueden ser cotidianas en esta época, pero que definitivamente son un riesgo.

“Llenamos el árbol de luces muy lindas, pero nunca verificamos sus condiciones; podemos hasta sobrecargar estas redes eléctricas y dejamos esto prendido y cuando llegamos a nuestras casas, un cortocircuito pudo haber ocasionado un incendio, lo mismo con las velas, pero también hay que tener cuidado al prenderlas con nuestros niños, los líquidos calientes, tener esa gran precaución con nuestros menores y también con nuestros mayores; hay líquidos que no se pueden combinar y son esos líquidos calientes y esos líquidos alicorados en la mayoría de los casos terminan siendo y derivando en un incendio”, manifestó Carlos Quintero, Director del Dagrd.

El funcionario también indicó que la responsabilidad es compartida entre las autoridades y las familias para evitar emergencias; por ello recalca en que el ejemplo comienza por casa e invita a los padres de familia y adultos responsables a NO quemar pólvora porque los menores repiten esas acciones. Con algo tan supuestamente inofensivo, con las llamadas chispitas que sí ocasionan emergencias.

“Entender que no existe pólvora 100% segura, o sea eso no existe, las chispitas que conocemos y que se venden en el mercado y que entregan a los niños es quizás uno de los elementos que más causa quemaduras en los niños; tenemos un cuerpo de bomberos capacitado, fortalecido, pero esto es de corresponsabilidad, no hay palabra más potente que el ejemplo”, recalcó el funcionario.

Hay que recordar que la Navidad es momento de reencuentro con los seres queridos y compartir en familia, por ello evite generar las posibles emergencias descritas para evitar que la sonrisa de la Navidad se convierte en un sufrimiento por la irresponsabilidad de los adultos.