¿Rebelión en el gobierno?: así fue la reunión de Petro con ministros tras llegada de Benedetti

Colombia

El regreso de Armando Benedetti a la Casa de Nariño como asesor político del presidente Gustavo Petro ha generado tensiones en el gabinete ministerial.

La noticia, conocida apenas horas antes de un Consejo de Ministros, llevó a seis ministros y a la vicepresidenta Francia Márquez a solicitar una reunión privada con el mandatario para entender el alcance de esta decisión.

"No fue una rebelión sino una consulta. Estábamos preguntándole al presidente en calidad de que viene, Armando Benedetti al gobierno, ya nos dio una explicación y nos dijo que va a ser un enlace con el congreso", aseguró el director del DPS Gustavo Bolívar sobre la reunión…

Entre los asistentes al encuentro estuvieron los ministros de Defensa, Iván Velásquez; de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; de Educación, Daniel Rojas; y el director de Planeación Nacional, Alexander López. También participaron Luz María Múnera, consejera presidencial para las Regiones, y Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social.

El encuentro se extendió hasta altas horas de la noche y dejó interrogantes en varios de ellos. Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social aseguró:

“No era una rebelión, sino simplemente unas consultas que le queríamos hacer al presidente (…). Le preguntamos en calidad de qué viene y ya nos dio una respuesta: Benedetti será un enlace con el Congreso y se encargará de los asuntos políticos.”

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo a Caracol Radio que no estaba enterado de la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar a Armando Benedetti como asesor político. Explicó que en las próximas horas conocería los alcances y el papel que tendría Benedetti.…

No todos en el gabinete parecieron estar enterados de la llegada del nuevo asesor. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, admitió que no tenía conocimiento de la decisión:

“Yo no estaba enterado de la decisión del presidente. Vamos a ver que el doctor Benedetti comience su función y ojalá… ¿Qué es lo que quiere? No, no, yo no he hablado. Hoy tenemos Consejo de Ministros, entiendo, ahí seguramente se conversará”, aseguró en diálogo con Caracol Radio.

Desde la Casa de Nariño, Daniel Rojas, ministro de Educación, también habló sobre la reunión:

“Son las decisiones del presidente, nosotros no estamos para hacerle ningún tipo de juicio ni mucho menos. Simplemente, como miembros del gabinete, queríamos tener una conversación con él frente a temas que nos preocupan (…). Respetamos las decisiones del presidente y las acatamos”, dijo.

"Yo empiezo mañana y mi oficina quedará al lado de la del presidente Gustavo Petro y la de Laura Sarabia", aseguró el ex embajador Armando Benedetti quien mañana inicia labores como Asesor Presidencial del presidente @petrogustavo en temas políticos

Benedetti, que llega para ser el enlace del gobierno con el Congreso, y según el gobierno no participará en los Consejos de Ministros.