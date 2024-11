No estoy de acuerdo, es peligroso: Gonsalves sobre la petición de liberar a Simón Trinidad

El caso de los tres estadounidenses, que fueron secuestrados en el 2003 por las FARC, tuvo un impacto en la historia del conflicto armado en Colombia. Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves son los nombres de los estadounidenses que venían viajando por la Orinoquía colombiana cuando el grupo guerrillero de las FARC los secuestran.

En ese entonces, estuvieron secuestrados junto con Ingrid Betancourt y fueron liberados en la ‘Operación Jaque’ y luego, una vez los rescatan, los llevan para Texas, para realizarles todo tipo de procedimientos, exámenes de revisión, entre otros. Simón Trinidad, el principal autor del secuestro, fue condenado a 60 años de cárcel en el tercer juicio que le hicieron.

Colombia pide indulto para Simón Trinidad

Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro busque el perdón y la reconciliación a través de la carta que le mandaron al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el norteamericano que fue secuestrado, no está de acuerdo. En 6AM de Caracol Radio estuvo Marc Gonsalves, norteamericano ex secuestrado por las FARC, quien manifestó que “primero hay que cumplir con la ley y condena, pero es más, es que este señor es peligroso y yo veo que sería como un riesgo muy grande al dejarlo libre, porque no hay una forma de garantizar que él no va a regresar a delinquir” afirmó Marc Gonsalves.

