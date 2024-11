La fuerza de la mujer colombiana en la cinta “Estimados Señores”

El 28 de noviembre es el día elegido para estrenar en salas de cine en Colombia la ópera de prima de Patricia Castañeda titulada “Estimados Señores”, un drama político de 98 minutos muy bien logrado, con una gran puesta en escena, junto con un elenco de gran categoría encabezado por Julieth Restrepo quien interpreta a Esmeralda Arboleda, quien con perseverancia logra una victoria histórica, cuando finalmente se aprueba el voto femenino.

Patricia Castañeda directora de “Estimados Señores” sobre la investigación y escritura del guion dice a Caracol Radio, “la película surgió de una curiosidad por saber quienes son estas mujeres que hicieron este primer derecho al voto y me encontré con unos debates violentos, super agresivos, un drama y una posición muy fuerte, una cosa que yo no sabía que existía y creo que nadie en Colombia, no le dieron el valor histórico. Empecé a indagar sobre Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia que son nuestras guerreras y construí esta película que no las merecíamos”.

“Estimados Señores” se centra en la Colombia de 1954, donde un grupo de mujeres se embarca en una lucha histórica para llevar el derecho al voto femenino a La Asamblea Nacional Constituyente. Con marchas, apariciones en radio y una estrategia mediática, que las coloca en la primera plana, logran su objetivo, pero el verdadero desafío comienza en el debate, donde enfrentan una feroz oposición.

Esmeralda Arboleda, una de las primeras abogadas del país, debe soportar ataques personales por parte de los asambleístas y, justo cuando está por intervenir, recibe una llamada desgarradora: su hijo ha sufrido un grave accidente.

Protagonizada por: Julieth Restrepo, Paula Castaño, Claudio Cataño, Marcela Mar, Bárbara Perea, Jacques Touckhmanian, Elkin Díaz, Victoria Ortiz, Walther Luengas y Pedro Mogollón, “Estimados Señores” se estrena el 28 de noviembre en salas de cine en toda Colombia, una bella conmemoración a los 70 años del voto popular femenino.