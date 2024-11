James Aguirre, contra recogebolas que quiso esconderle un amuleto: “Va contra el fútbol”

América de Cali empató 1-1 con Once Caldas en el Pascual Guerrero por la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales. Este resultado terminó siendo negocio para el equipo de Manizales, pues en condición de visitante volvió a sumar teniendo en cuenta que en su última visita a suelo caleño cayó goleado 3-0 ante el mismo rival. Por su parte, para los Escarlatas, se lee como una igualdad con sabor a derrota, pues dejaron ir puntos que a la postre pueden ser claves para lo que resta.

El equipo blanco inició ganando con una anotación de Michael Barrios apenas en tres minutos de compromiso, pero instantes después, un autogol de Jorge Cardona, generado por Yerson Candelo, igualó el encuentro al 7′. El resto del juego contó con el dominio de los Escarlatas y la respuesta de los blancos, pero el marcador no se volvió a mover.

James Aguirre y una tensa situación

En el segundo tiempo, jugadores del América y cuerpo técnico cuestionaron al arquero de Once Caldas, por perder mucho tiempo en las reanudaciones e incluso se ganó una tarjeta amarilla. No obstante, hubo un episodio que alteró al portero santandereano, pues un recogepelotas intentó esconderle un cristo que lleva como amuleto a todos los partidos y que él ubica dentro del arco.

Esto es algo común en los arqueros, que acostumbran a, bajos sus respectivas creencias, ubicar adentro o fuera de la portería imágenes religiosas o algún objeto con el que se sientan identificados. En el caso de Aguirre, mientras estaba concentrado en el partido, se percató de la ausencia de su amuleto, por lo que hizo detener el juego y fue amenazado con ser expulsado, pero él estaba pidiendo respeto y que se le devolviera el cristo.

En zona mixta, el arquero, que salió escogido como figura del encuentro, explicó la situación y comentó que al recogebolas lo enviaron a retirar el cristo del arco, algo que para él va en contra del fútbol.

“Hay cosas que no van con el fútbol y cosas que no deberían pasar. Hay que aprender a respetar. Los recogebolas son muchachos jóvenes, Sub-20, que van a llegar a ser profesionales, y tenemos que inculcarles cosas buenas. No es posible que lo manden a quitarle un cristo al arquero, que para mí representa mucho y es de respeto; independientemente de la religión que tengamos, de nuestras creencias, hay que respetar. Tenía amarilla y el árbitro dijo que me iba a expulsar, así que le dije ‘dale’… porque eso no va contra el fútbol. Tenemos que enseñarles a ellos cosas buenas, por eso mi rabia y mi dolor”, dijo.