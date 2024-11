¿Se sienten perseguidos en Atlético Nacional?: esto dijo el presidente, Sebastián Arango

El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, habló en 6AM sobre las últimas situaciones en contra del equipo Verdolaga, en el que han sido sancionados jugadores como Edwin Cardona y se han tomado como provocadoras las celebraciones del entrenador Efraín Juárez. Si bien el máximo directivo no dijo que se sentían perseguidos, sí manifestó que vienen sucediendo “cosas extrañas” contra la institución.

“Son sucesos extraños. No nos gusta victimizarnos, pero sí nos gusta con ejemplos, que cada quien concluya y le ponga el adjetivo. Lo del partido con Medellín es inaudito, que un comandante de policía interrumpa una rueda de prensa, que se sancione a un jugador de nuestro equipo por besar el escudo. En otro estadio se hacen gestos alusivos al rival que estuvo en años de categoría inferior y no aparecen ni reportado. Es extraño. Hemos pedido igualdad, equidad, que podamos competir en igualdad de condiciones, que se juzgue de igual manera a todos los equipos. Pedimos que se nos mida con el mismo racero”, dijo al respecto el presidente.

Sobre la sanción de tres años al DT Juárez

“Esa sanción no está en firme. Apelamos en segunda instancia y estamos a la espera de respuesta. Rechazamos la sanción que la consideramos injusta y la consideramos que no debería existir sanción por este hecho. Ratificamos nuestro respaldo a nuestro director técnico, que viene sufriendo unos, me toca ser cuidados, vienen sucediendo con él hechos extraños que afectan a la persona y que queremos que pueda concentrarse en dirigir fútbol y no estar rodeado de cosas ajenas y en eso trabajamos en este momento”.

¿No debería Juárez bajarle a las revoluciones?

“Difiero. Hay que gestionar bien las emociones, pero invito a que revisen los videos de Efraín desde el primer día que llegó a Nacional, la forma en que celebra los goles, no es provocador, es su forma. Lo hace así con estadio lleno y estadio vacío y nunca con un sentido provocador. Quiero hacer un llamado a la calma, a la sensatez, porque estamos atravesando una línea donde todo es tomado como ofensa en un deporte donde todo es pasional y acá hay una gran responsabilidad de los medios, donde luego de lo que sucedió en el partido contra DIM salieron a crucificar a Efraín, a pedir sanciones. Estamos buscando por el lado que no es. Estamos crucificando a quien hace su trabajo, a quien celebra con emoción un gol o una clasificación. Tenemos que no exponernos tanto porque hay un precedente de, como se evidenció ayer, está marcando una forma de juzgar contra él. Pasa un minuto después del gol y se termina expulsándolo a él cuando el mismo técnico de Santa Fe dijo que no se dio cuenta de lo que pasó. Consideramos que cualquier celebración se considera como provocación, hacemos llamado a la sensatez”.

“Ahora hay que calibrar a dónde se celebra”

“Hilamos delgado, decimos que al banco de Santa Fe. Ayer no había hinchada visitante, ahora hay que calibrar hacia donde se hace la celebración. Estamos trabajando en eso, gestionamos la emoción y lo hacemos para evitar este tipo de sanciones, duele que hablemos de esto hoy y no del fútbol y del resultado que nos tiene muy contentos. Ahora la celebración de un técnico es la responsable de que un estadio no colapse, creo que no. Todos tenemos que poner de nuestra parte, para matizar las situaciones y que esto no trascienda”.