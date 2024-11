‘Alto a la violencia, abracemos la vida’: la nueva iniciativa de la Gobernación del Cauca

Colombia

En noviembre, mes en el que se promueven acciones para eliminar la violencia contra las mujeres, la Gobernación del Cauca, a través de la Secretaría de la Mujer, prioriza la construcción de territorios donde prevalezca el respeto, la igualdad y las oportunidades para todas y todos.

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos invita a reflexionar sobre la violencia de género que afecta a tantas mujeres en nuestros territorios. Esta propuesta busca sensibilizar a la comunidad del Cauca y a nivel nacional sobre la importancia de erradicar todas las formas de violencia basada en el género.

Con este propósito, se lanzó la campaña “Alto a la Violencia, Abracemos la Vida”, una iniciativa que busca movilizar a los actores sociales, las instituciones y las comunidades en torno a un objetivo común, así como garantizar espacios seguros y libres de violencia para las mujeres y las niñas del Departamento del Cauca.

Es importante tener en cuenta que el cambio real comienza desde los territorios. Por eso, desde este departamento se resalta la importancia de trabajar en conjunto con instituciones, organizaciones y liderazgos, sumando esfuerzos y con un amplio compromiso a esta causa; pues están enfocados en transmitir un mensaje claro: la violencia no tiene cabida en la sociedad.

De esta manera, el Gobierno Departamental lleva a cabo diferentes actividades de capacitación, concientización y movilización, para difundir este mensaje en todos los rincones del Cauca, en el marco de esta fecha conmemorativa, motivando a la población a portar la camiseta naranja como símbolo de unión en contra de la violencia.

Además, se lanzó el concurso audiovisual “Digamos No a la Violencia contra las Mujeres”, un certamen que premiará los mejores vídeos con mensajes sobre la prevención de violencias basadas en género, el respeto por la diversidad y las propuestas de cambio positivo. Este concurso resalta el talento local y también fomenta la participación activa en la transformación de las narrativas sociales.

“El cambio que anhelamos es posible si trabajamos juntos y juntas, cada acción, voz y esfuerzo compartido, contribuye a la construcción de un Cauca donde la vida de cada mujer y niña sea valorada y protegida. No olvidemos que la violencia no solo afecta a quienes la padecen directamente; pues erosiona el tejido social y limita las posibilidades de desarrollo colectivo. Por eso, este 25 de noviembre, ¡Unámonos para decirle no a la violencia contra las mujeres! ¡No queremos más violencias!”, menciona Marcela Mondragón, vocera de la Secretaría de la Mujer del Cauca.