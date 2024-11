Néstor Lorenzo tras la derrota con Ecuador: “Estoy muy caliente”

“Estoy muy caliente, pero ahora a tragar un poco de hiel y seguir”, fue el sentir de Néstor Lorenzo en la rueda de prensa posterior a la derrota de la Selección Colombia contra Ecuador en Barranquilla, la primera de su era en el Metropolitano. El combinado nacional terminó así una triste doble fecha, en la que no sumó ni un solo punto y terminó cayendo, de la segunda posición, a la cuarta casilla.

Al entrenador se le pudo ver el malestar por conceder la cuarta derrota en el proceso, y más por haber generado muchas opciones de gol, pero no haber podido concretar ni una sola. Aseguró que deberán trabajar más en prevenir esos goles que tempraneros que lleven al rival a meterse atrás, a la vez que se mostró satisfecho con el año hecho por el equipo y, en general, por el proceso que ha comandado. Ha dirigido 32 partidos, de los cuales ha ganado 21, ha empatado 7 y perdido 4.

El malestar por la derrota: “No estoy contento, sobre todo porque el gol fue una jugada evitable, una jugada muy buena, pero pudimos haberlo bloqueado antes de esa situación de gol, pero el equipo se recuperó y buscó y desgraciadamente no pudimos llegar al empate. La actitud y la búsqueda estuvieron, pero estoy triste por el resultado”.

Balance del 2024: “El año ha sido bueno. El equipo ha demostrado crecimiento y maduración. En estos dos últimos partidos nos faltó el gol en los momentos claves, pero se ha generado, se ha jugado igual que siempre y se da en un momento del proceso que nos deja reflexionando un muy buen tiempo y enojados un buen tiempo. Con ganas de analizar y hacer cosas que eviten estos resultados”.

¿Tranquilo por la cantidad de opciones generadas?: “Tranquilidad no, pero si hubiéramos pateado todo afuera, hubiéramos dicho que es culpa nuestra, si no hubiéramos generado de ninguna forma, pero lo hicimos de muchas maneras y no pudimos anotar, porque el arquero fue figura. Las que la defensa sacó muchas, las que no fueron situaciones de gol porque la defensa defendió bien”.

Trabajo para fortalecerse mentalmente: “Lo de hoy no era clave (el gol), fue una jugada aislada, un saque lateral nuestro, una pérdida. Uno no imagina que bloqueando o hacer un foul iba a evitar el gol, porque era una jugada que, en el inicio, no se percibía de ese peligro, pero esas cosas pasan y después tuvimos tiempo de recuperar. El partido fue todo nuestro, lo buscamos por todos lados y no se nos dio. Trabajar siempre desde lo emocional. Creo que somos un equipo equilibrado, que asume muchos riesgos, en cuanto a la superioridad donde queremos imponernos. Más allá de que el mérito no suma puntos, tenemos que ser justos con el alcance del desarrollo del juego, de las posibilidades de gol y de lo que jugamos al fútbol. No fueron dos partidos malos, me hubiera ido más preocupado si el rendimiento hubiera sido muy malo y hubiéramos perdido injustamente”.

Balance de lo que va de Eliminatoria: “El proceso venía demasiado dulce, venía bien encaminado en cuanto a resultados, fuimos el último equipo que perdió y creo que si bien no es bueno perder, es un momento que nos da tiempo a reaccionar en algunas cosas, que es que no nos sintamos como un equipo inocente en algunas situaciones. Ningún equipo nos ha superado en las derrotas que habíamos sufrido, pero es feo cuando sentís que mereces más y te vas con las manos vacías. Estamos a tiempo de corregir detalles que hacen que nos hagan goles. Vamos a tener que pensar en no recibir ese gol que le da la posibilidad al rival de cerrarse y de dejarnos con las manos vacías. No hay reproches, el proceso va bien. Estamos haciendo recambios, estoy contento por Gómez, Portilla, Puerta, se está generando un grupo fuerte y competitivo y sigo teniendo la misma fe en el proceso de cara al futuro. Lamento que falten cuatro meses para el próximo partido, estoy muy caliente, pero ahora a tragar un poco de hiel y seguir”.

El partido de James Rodríguez: “James hizo un muy buen partido, yo creo que hizo un buen partido, la superioridad numérica nos permitía tener un jugador de esa categoría, aunque no tuviera que correr tanto, jugamos en el último cuarto del campo, en el área de ellos todo el segundo tiempo y James es el jugador más preciso. Estoy conforme con el partido de James, mientras él estuviera para correr en ese espacio del campo, lo mantuve hasta el final, al igual que Lucho Díaz y Juan Portilla”