Autoridades en Génova, Quindío evalúan declaratoria de emergencia por las lluvias

Armenia

Y es que son varias las contingencias que vive el municipio cordillerano en materia de deslizamientos y creciente de quebradas lo que desencadenó que varias veredas quedaran incomunicadas con el casco urbano.

El alcalde de la localidad, Diego Fernando Sicua dio a conocer que frente a una declaratoria de calamidad pública está en evaluación ya que es fundamental jalonar recursos para atender las emergencias y los riesgos que sobrepasan la capacidad de respuesta del municipio.

“Estamos nosotros atendiendo las necesidades de la comunidad, pero no basta con los recursos del municipio incluso yo me atrevo a decir que ni siquiera con los del departamento, pero sí debemos dar es soluciones rápidas a la comunidad en áreas de que ellos se vean beneficiados dejan de entrar insumos y de sacar productos los cuales, pues generan economía para todas estas familias, entonces es delicado el tema”, alertó.

Sobre la declaratoria, manifestó: “Hay que estudiarlo nosotros ya por lo menos en el Consejo Municipal del riesgo, nos reunimos y planteamos la situación es el digamos el medio donde tenemos que primero llevar esta alternativa declarar una emergencia declarar una alerta sobre el municipio, aunque el ideal ya declaró alerta naranja en todo el departamento del Quindío sin embargo, pues hay que estudiar esta declaratoria obviamente con el Consejo Municipal de riesgo y el Consejo Departamental del riesgo, entonces eso hay que estudiarlo”.

Añadió: “No se han presentado pérdidas humanas, no se han presentado a unas pérdidas de viviendas, sin embargo, pues el solo hecho de que no genere un tránsito dentro de la vereda, en que estos momentos los habitantes no puedan bajar hasta el casco urbano como lo hacen normalmente, no pueden subir sus insumos para mí ya hay un perjuicio”.

Resaltó que han solicitado al gobierno departamental y el Ejército para brindar el apoyo correspondiente es así como ya cuentan con maquinaria pesada tratando de encausar de nuevo la quebrada Pedregales.

A pesar de lo anterior fue claro que ahora el trabajo se centra en un deslizamiento en la vereda San Juan lo que taponó la vía y allí está la maquinaria, pero es difícil la intervención bajo las lluvias que no paran.

Sostuvo que en cuanto a los afectados son 25 familias en la vereda Pedregales, ocho en la vereda San Juan y siete niños en las veredas Pedregales bajo y alto.