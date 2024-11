Llegó maquinaria amarilla a Génova en el Quindío para atender emergencias

Armenia

Los trabajos están encaminados en el desvío del río para regresarlo al cauce natural y evitar mayores afectaciones ante el desbordamiento que se generó debido a las lluvias, afectando la movilidad en la zona de la vereda Pedregales.

El secretario de Infraestructura del departamento, Rubén Dario Castillo reconoció que son muchas las familias afectadas, pero que junto con la alcaldía aunaron esfuerzos para trasladar la maquinaria que permita habilitar las vías lo antes posible.

“Hasta llegar al punto de del daño que se causó y lo que viene haciéndole daño a la carretera para con una retroexcavadora de oruga, poder intervenir el río mover unas piedras de inmenso tamaño para poder habilitar de nuevo el sector y que la comunidad no tenga problemas en bajar a su municipio se está interviniendo la maquinaria amarilla”, afirmó.

Sostuvo que la unidad departamental de gestión del riesgo está al tanto de las novedades que puedan registrarse, aunque fue claro que por fortuna el departamento no ha sido tan golpeado como otras zonas del país.

“La comunidad de este sector de nuestro departamento habilitar parte de la carretera con material que van a sacar desde ahí el mismo río y coger que la comunidad pueda estar habilitada para bajar al municipio”, informó.

Puntualizó: “La Oficina de Gestión de Riesgo está al tanto de todas las emergencias que podamos tener por fortuna el invierno no ha sido fuerte en nuestro departamento, pues ese fue el único daño que nos ha causado obviamente las carreteras de la red terciaria de este sector de la cordillera no las tienen muy afectados una vez pase este tema invernal que no ha sido tan fuerte entraremos a habilitar y poder tener maquinaria en las zonas trabajando y pues en compañía de todos los líderes de la zona y de los alcaldes”.

Es importante anotar que a través de las redes sociales de la alcaldía de Génova dieron a conocer que, debido a las intensas lluvias se registró un deslizamiento de tierra en la vereda San Juan, dejando incomunicados aproximadamente siete predios entre La Floresta y Las Colinas.