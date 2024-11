“Da tranquilidad institucional”: Cristo sobre elección de Miguel Polo como magistrado

Congreso

Luego de que la plenaria del Senado eligiera con 57 votos a favor a Miguel Polo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, consideró que fue una elección que genera tranquilidad y pone fin a versiones ‘fictisias’ sobre los pulsos detrás de esta votación.

El jefe de la cartera política dijo que se da un mensaje “de tranquilidad institucional. Yo creo que aquí se generó una serie de teorías y de inventos de ciencia ficción sobre esta elección. Y es una elección como las que se han hecho durante mucho tiempo en el Congreso”.

Dentro de estas versiones que menciona el ministro están la de que Polo sería el candidato del Gobierno y que su llegada les daría las mayorías en el alto tribunal para poder aprobar un eventual regreso de la reelección en Colombia.

El ministro también se refirió a la decisión que tomó la mesa directiva del Senado de no permitirle el ingreso a la sesión durante esta votación. Aunque no quiso entrar en polémicas, sí dijo que “nunca me había pasado en mis años de ministro y en todas las elecciones que he participado de Corte Constitucional. Fue una decisión del presidente del Congreso. Tampoco pensaba ir”.