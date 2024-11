¿Qué dijeron veedores nacionales de salud sobre los cambios en interventores de las EPS?

ARMENIA

Veedores nacionales de salud ven con extrañeza los cambios en los interventores de las EPS en el país, porque si bien en varios casos son necesarios los cambios en otras no y ahora temen que esto vaya en contra de la atención de los usuarios.

José Villamil, Veedor Nacional de Salud

Nosotros con extrañeza, encontramos los cambios de algunas EPS, es decir algunas requerían inclusive el cambio y requeríamos con el cambio porque no estaban siendo manejadas otras como la Nueva EPS que para nosotros inclusive ustedes se dieron cuenta en Armenia nos dimos cuenta como los usuarios, nosotros venimos haciendo el trabajo conjunto con la ciudadanía para participación ciudadana y de un momento a otro apagan la luz y vámonos yo sé que estas situación son de tinte política, y ellos argumenta que no había inscripción de los interventores en él porque es el registro que tiene que dar los interventores, pero es que eso no lo dijeron a los meses en que lo nombraron sino ahora para buscar una disculpa sin embargo aducen el mal funcionamiento de la EPS

Y agregó “yo quiero recordarle al gobierno nacional a Giovanni Rubiano que es Superintendente Nacional de Salud quien era mi amigo porque parece que ahora ya como es superintendente, no contesta, no, no que nosotros vamos a hacer una reunión, anteriormente con la Nueva EPS habíamos hecho una especie casi de convenio, de que todas las quejas que nos llegaban en el país, nosotros las íbamos direccionando a través del canal que nos había colocado el interventor y eran solucionadas, lo más rápidamente posible.

En este momento quedamos sin ese contacto nosotros que tenemos que hacer volver a salir a hacer las famosas tutelas, entonces yo he dado la orden a las veedurías nuestras de que nos pongamos hasta que no tengamos una reunión con el superintendente y nos aclaren, qué participación vamos a tener.

A nosotros lo que nos interesa es el buen funcionamiento del sistema y el sistema en este momento tiene una falencia grande en su funcionamiento y lo segundo es la vida de los usuarios, no solo de las partes que me decían rurales y distantes que son los más difíciles también en las ciudades.

Hoy en este momento tengo dos pacientes complicados en la Nueva EPS donde no tienen dónde llevarlos porque en realidad van llaman una de las fincas y las clínicas privadas están frenando a raíz de esos cambios hasta que no se legalicen los contratos hasta que no se diga si esos contratos van a continuar o no, hasta que diga el señor superintendente y el señor interventor hacia dónde van a orientar.

Yo no creo y eso es para mí una situación delicada, porque un cambio en esa forma drástica puede ocasionar un caos peor del que venimos teniendo porque lo venimos teniendo, no estemos diciendo que el funcionamiento del sistema está al 100% , no, pero sí había mejorado de un 30 por ciento había mejorado que no pueden mejorarlo y todo, porque ni las deudas las pueden pagar, ni los problemas de los contratos, ni las IPS que se han quebrado las pueden levantar, ni la capacidad resolutiva de especialistas en el país no da abasto y no puede decir el señor mago, que vamos a arreglar esto de un momento a otro cuando no tenemos la capacidad de resolver.

Se harán auditorías forenses a EPS intervenidas para evaluar red de servicios: Supersalud