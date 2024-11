Aparición de voto de más enredó elección de magistrado de Corte Constitucional en Senado

Colombia

La plenaria del Senado de la República tenía previsto elegir magistrado de la Corte Constitucional este lunes 18 de noviembre, sin embargo, dos hechos enredaron ese proceso. Por un lado se registró un empate en la votación, Miguel Efraín Polo Rosero y Claudia Dangond Gibsone sacaron, cada uno 50 votos, pero la situación que más polémica despertó fue la aparición de un voto de más.

En medio de la polémica, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, levantó la sesión y anunció que se dio la instrucción de revisar las cámaras de recinto para determinar qué pasó.

Ante esto, congresistas como Fabian Díaz y María José Pizarro, apelaron la decisión de Cepeda de levantar la sesión plenaria. Dicho recursos se sometió a consideración, pero no no fue resuelto porque no hubo quórum decisión para tomar una determinación.

Al término de la sesión, el presidente del Senado Efraín Cepeda aseguró: “hay dos versiones de esto: una, algunos senadores hablaron de una trampa y otros senadores hablaron de dos tarjetones pegados, de cualquier forma se va a actuar de la siguiente manera. Uno, revisión de cámara de seguridad para ver dónde existió esa irregularidad, por supuesto lo primero fue anulación de la votación que no le gustó a algunos, pero ante un presunto fraude o una trampa o un error había 102 senadores y salieron 103 votos, y luego eso generó un caos generalizado en la plenaria y realmente se había enrarecido, se había dañado el ambiente, personalmente recibí insultos en la Mesa Directiva cuando no había ambiente y se levantaba la sesión”.

Cepeda agregó: “Hoy no hubo transparencia, se violó la ley. 102 senadores depositaron 103 votos, por eso no ha podido seguir la plenaria”.

Este martes, 19 de noviembre, se intentaría retomar la elección de magistrado de la Corte Constitucional.