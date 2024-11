A la cárcel hombre que habría abusado sexualmente de sus dos hijas en Bolívar

Cartagena

En una investigación que duró aproximadamente tres meses y que fue liderada por la policía de Infancia y Adolescencia en coordinación con patrullas de vigilancia de la estación de Policía de Barranco de Loba, lograron la captura en las últimas horas de un presunto agresor sexual de 39 años, por el delito de acceso carnal violento agravado y acto sexual abusivo con menor de 14 años.

La captura de este sujeto se produjo en la vía principal del municipio de Barranco de Loba, sur de Bolívar, por una orden judicial emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de dicha población, tras la denuncia interpuesta por la madre de las menores y de la comisaria de familia, que señalaban que el padre de las menores aprovechaba la ausencia de la madre y les realizaba todo tipo de tocamientos para luego abusar sexualmente de ellas.

La investigación evidenció que el padre de las menores, desde el 2020 accedía sexualmente de sus propias hijas, quien para ese momento tenían tan solo 11 y 12 años.

Las investigaciones también revelaron que el victimario las amenazaba con no darle comida y no pagarles el colegio, si no accedía a sus pretensiones.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. En audiencias preliminares un juez de la república del dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. El procesado no aceptó los cargos.