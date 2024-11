Neymar regresaría al fútbol brasileño en 2025: fue descartado por otro club

En el último año, la carrera de Neymar no ha sido sencilla, en septiembre de 2023 sufrió una lesión de rodilla, se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco durante un partido por las eliminatorias rumbo al mundial de 2026 esto solo un mes después de haber sido fichado por el Al-Hilal, En Arabia Saudita.

Luego de más de 1 año de recuperación y cuando se creía que podía volver a las canchas el futbolista brasileño volvió a sufrir una nueva lesión, esta vez un desgarro en él en donde la corva que lo mantendría alejado de las canchas entre cuatro y seis semanas, es decir que solo volvería a jugar hasta el 2025.

A pesar de su lesión, en las últimas horas se conoció que habría llegado a un acuerdo con el club Saudí, donde tiene contrato hasta junio de 2025, para regresar al fútbol brasileño para continuar con su carrera. Fueron varios los clubes que presentaron oferta por el jugador; sin embargo, este ya habría tomado la decisión de donde jugar. Le contamos.

El club que rechazó a Neymar

Cualquier equipo del mundo buscaría tener en su equipo a un jugador como Neymar, que son su experiencia logró convertirse en uno de los mejores del mundo. Este no es el caso del Palmeiras, la presidenta de club, Leila Pereira, habló en entrevista con el medio ‘Universo Online’ sobre la posibilidad de que el ex jugador del Barcelona llegara a su club, descartando cualquier opción y asegurando que continuaría su carrera con el ‘Santos’.

“Es un gran jugador, pero se va al Santos. No sé, hay que preguntarle al Santo, pero aquí no, no vendría”, afirmó Pereira, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Neymar llegara a reforzar su plantel, donde se encuentra el colombiano Richard Ríos.

En parte, el equipo con sede en São Paulo habría descartado su fichaje por las distintas lesiones que lo han mantenido alejado de las canchas, pues según la Presidenta: “quiero invertir en alguien que venga inmediatamente, que venga mañana si el entrenador así lo decide. Palmeiras no es un departamento médico, no acepto que un jugador no pueda jugar inmediatamente”.

Neymar cerca de regresar al Santos

Luego de una exitosa carrera en clubes como el Barcelona y el París Saint Germain, y su paso por el fútbol árabe, Neymar estaría listo para volver a territorio sudamericano. Luego de que la presidente del Palmeiras lo revelara, el periodista con conocimiento en el mercado de fichajes, César Luis Merlo, anunció que el delantero podría regresar al equipo donde inició su carrera deportiva, el Santos, donde jugó entre 2009 y 2013 en la categoría profesional.

El equipo, que ascendió hace tan solo algunos días, ya se prepara para afrontar nuevamente una temporada en la primera categoría de Brasil, el Brasileirão, y una de sus principales apuestas es el regreso del jugador de 32 años.

Según Merlo, el equipo ya habría llegado a un primer acuerdo con el representante del futbolista para buscar rescindir el contrato en el Al Hilal y que llegue a territorio brasileño a inicios de 2025.