¿Cómo funciona el pico y placa en Cartagena para carros particulares? Así será esta semana

La movilidad es un aspecto que afectan a todos los colombianos por igual. Existen varias opciones de transporte tanto en las ciudades como en varios municipios a lo largo del territorio nacional. Una de las opciones más populares son las motos y los vehículos particulares.

Sin embargo, con el alza de usuarios de este medio de transporte, llegan efectos negativos tanto en la movilidad como en el ambiente. Esto hace necesario la implementación de la medida del pico y placa a lo largo del país, especialmente en las ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Cartagena.

En esta nota, le mostramos como se estará organizando las restricciones vehiculares respectivas a esta medida en la ciudad de Cartagena, con el fin de que usted como usuario tenga en cuenta los días que corresponden a la no circulación de su vehículo.

¿Cómo funciona el Pico y Placa?

Según la Universidad de Los Andes, el Pico y Placa es una media implementada por los gobiernos locales con el fin de contrarrestar los efectos negativos dentro de la movilidad nacional.

Se empezó a implementar desde el año 1998 con el fin de facilitar el tránsito durante las obras viales como la construcción de las líneas de Transmilenio y se ha implementado desde entonces en todas las ciudades del territorio nacional. Varios portales web especializados en movilidad como DiDi mencionan algunas de las razones por las cuales se implementa esta medida. Algunas son:

Desestimular el uso del transporte individual y particular durante los lapsos correspondientes a la restricción.

Mejorar los tiempos de viaje.

Estimular e incrementar el uso del transporte público colectivo.

Disminución de los accidentes de tránsito.

Reducción de la contaminación ambiental.

Mediante el último dígito registrado en las placas de los vehículos, particularmente el de los carros, se asignan turnos en los cuales el vehículo no tiene permiso de circular. En caso de no cumplir con esta restricción, el usuario de vehículo puede resultar sujeto de una multa, así como una inmovilización del vehículo.

Se resalta que esta medida no funciona de manera nacional, significa que la restricción no es la misma en todas las ciudades, ya que cada ente autoritario se encarga de asignar las restricciones durante los días de la semana y pueden diferir en cada departamento. Algunas ciudades optan por una restricción semanal, en donde el dígito solo se restringe circular por un día a la semana. Otras, deciden por implementar otro sistema en la cual restringe a los vehículos no circular entre 2 o 3 días a la semana.

¿Cómo será el Pico y Placa esta semana en Cartagena?

De acuerdo con la información encontrada en el portal Pico y Placa Hoy, las restricciones para vehículos particulares en la ciudad de Cartagena se organizará de la siguiente manera durante la semana del 18 al 24 de noviembre:

lunes: 5-6.

5-6. martes: 7-8.

7-8. miércoles: 9-0.

9-0. jueves: 1-2.

1-2. viernes: 3-4.

3-4. sábado: no aplica.

no aplica. domingo: no aplica.

Cabe resaltar que este orden aplica tanto para vehículos tipo carro como para las motos. La restricción para taxi se organiza de la siguiente manera:

lunes: 9-0.

9-0. martes: 1-2.

1-2. miércoles: 3-4.

3-4. jueves: 5-6.

5-6. viernes: 7-8.

7-8. sábado: no aplica.

no aplica. domingo: no aplica.

Si desea conocer un poco más sobre las restricciones vehiculares en esta ciudad para los próximos días, le recomendamos a estar atentos a los anuncios dados por las autoridades respectivas como la Alcaldía para conocer sobre los posibles ajustes, cambios u otros aspectos relacionados con esta medida vial.